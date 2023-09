Noch ungeschlagen in der Liga: Aufsteiger Unterhaching fiebert Auswärtsspiel in Verl entgegen

Wirbelt, als sei er nie verletzt gewesen: Haching-Talent Ben Westermeier. Foto: Imago © Imago

Für Unterhaching könnte es momentan nicht besser laufen. In der Liga ungeschlagen, im Pokal weiter. Grund dafür ist auch der Altersmix der Mannschaft.

Unterhaching – In der 3. Liga noch ungeschlagen, dazu der Pokal-Coup gegen Bundesligist FC Augsburg. „Es macht derzeit richtig Spaß“, freut sich Präsident Mani Schwabl. Nach dem erfolgreichen Saisonstart warten auf das Team von Trainer Marc Unterberger zwei anspruchsvolle Aufgaben innerhalb von vier Tagen: Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim SV Verl auf dem Programm, am kommenden Dienstag muss der Drittligist im Toto-Cup beim bayerischen Pokalsieger FV Illertissen antreten.

„Wir wollen natürlich unsere Erfolgserlebnisse fortsetzen“ sagt Unterberger, der auf die verletzten Markus Schwabl, Manuel Stiefler und Timon Obermeier verzichten muss. Bisher konnte sich der Coach auf die bunte Mischung aus Jung und Alt verlassen. Da ist die Routine der „Oldies“ Rene Vollath, der Brüder Maxi und Seppi Welzmüller, von Simon Skarlatidis, Mathias Fetsch, Patrick Hobsch, Sebastian Maier sowie der aktuell verletzten Schwabl und Stiefler. Neben diesem „Club der 30-jährigen“, rückt die Abteilung „Jugend forscht“ immer mehr in den Blickpunkt. Dazu gehören der Schweizer Aaron Keller, der in Südafrika geborene Boipelo Mashigo und der von einigen Bundesligisten umworbene U 17-Nationalspieler Maurice Krattenmacher.

Aber auch einige zuletzt verletzte Spieler wie Ben Westermeier sind inzwischen zu Stammkräften gereift. Seit dem 14. Lebensjahr ist der Mittelfeldspieler bei der Spielvereinigung aktiv, konnte in der zurückliegenden Saison wegen eines Kreuzbandrisses aber nur wenig eingreifen. „Ich glaube das ist etwas Einzigartiges und gibt es nur in Haching. Wir sind eine ganz junge Generation und spielen zusammen mit vielen erfahrenen Spielern“, sagt der 20-jährige Westermeier, der schon in der U 14 unter dem aktuellen Chefcoach Unterberger trainiert hatte. (Klaus Kirschner)