SV Pullach: Nullnummer im Kellerduell

Von: Umberto Savignano

Der Wille ist da: Pullach (Fabian Czech; r.) ist aber im Angriff zu harmlos. © Robert Brouczek

So richtig zufrieden wirkte am Ende niemand: Das 0:0 zwischen dem Bayernliga-Vorletzten SV Pullach und dem Drittletzten VfB Hallbergmoos half beiden Beteiligten nicht wirklich weiter. Auch Theo Liedl, der Sportliche Leiter des SVP, konnte dem Spiel allenfalls teilweise erfreuliche Aspekte abgewinnen: „Zumindest war der Wille da. In unserer Situation ist es außerdem positiv, wenn du zu null spielst. Aber nach vorne ist von uns schon sehr wenig gekommen.“

Pullach – In einem zunächst ausgeglichenen Spiel hatten dagegen die Gäste zwei frühe Möglichkeiten. SVP-Keeper Marjan Krasnic war gegen Tobias Krause auf dem Posten (9.) und auch Peter Beierkuhnlein rettete in höchster Not: Als nach einem langen Ball zwei Hallbergmooser gefährlich vor dem Gehäuse auftauchten, brachte er beim finalen Querpass noch die Fußspitze dazwischen (16.). Pullachs erste Annäherungsversuche durch Gilbert Diep (17., 29.) blieben hingegen harmlos. Weil beide Seiten beim letzten Pass die Präzision vermissen ließen, hatten die aufmerksamen Abwehrreihen insgesamt wenig Mühe. Das torlose Remis zur Pause war bei allem Bemühen der Kontrahenten ein angemessenes Ergebnis, aber eben auch eines, das keines der beiden Teams wirklich weiterbringen würde.

Genauigkeit und Durchschlagskraft fehlten auf beiden Seiten aber auch nach dem Wechsel. So blieb Diep bei einem vielversprechenden Konter an einem Abwehrbein hängen (47.). Viel Glück hatten die Raben, dass Philipp Beetz aus der Drehung das Tor knapp verfehlte (53.). Beim nächsten Schuss der Gäste, den Simon Werner aus der zweiten Reihe abfeuerte, musste sich Krasnic gewaltig strecken (63.). Auf der anderen Seite kam Marian Knecht im Strafraum frei zum Abschluss, doch er verfehlte das Ziel deutlich (71.). „Eine halbe Chance“, fand Liedl, der einräumte, ansonsten keine Gelegenheit für sein Team gesehen zu haben.

Aber auch bei Hallbergmoos haperte es in vorderster Linie. Für die letzte echte Schrecksekunde der Pullacher sorgte deren eigener Kapitän Martin Bauer, als er sich die Kugel am eigenen Strafraum abluchsen ließ, doch Werners schneller Abschluss aufs leere Tor geriet zu schwach, Krasnic konnte den Ball im Zurücklaufen noch sicher unter sich begraben (77.). Wirklich gefährlich wurden danach weder die in der zweiten Halbzeit optisch überlegenen Gäste noch die Platzherren, auch wenn diese bis zum Schluss, vor allem über Konter, versuchten, den Lucky Punch zu setzen. Doch den eifrigen Aktionen fehlte die Zielstrebigkeit.

Dass man mit Hallbergmoos immerhin dem zweitbesten Rückrundenteam einen Punkt abknöpfen konnte, fand Liedl wenig tröstlich: „Zuhause gegen einen anderen Abstiegskandidaten brauchst du eigentlich einen Sieg. Auch, wenn die Hallbergmooser jetzt ein paar Mal gewonnen haben: Deshalb sind sie ja nicht plötzlich viel besser geworden. Sie haben halt einen Lauf und das kannst du mit Willen und Zusammenhalt erreichen.“ Weil ihr Engagement in diesem Kellerduell stimmte, könnte das für die Raben mit Blick auf den weiteren Abstiegskampf immerhin ein Hoffnungsschimmer sein. (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach – VfB Hallbergmoos 0:0

SV Pullach: Krasnic – Gracic, Amados, Steinacher (86. Horndasch), Beierkuhnlein, Czech (76. Buyar), V. Traub (64. Yildiz), Bauer, Amdouni (74. Eck), Knecht (90. Riederer), Diep.