Nur sportlich läuft’s bei Haching rund

Von: Robert Gasser

Robert Gasser © SYSTEM

Ein Kommentar von Robert Gasser zur Lage bei der SpVgg Unterhaching.

Die Welt könnte für die Fans der SpVgg Unterhaching zurzeit so schön sein. Schließlich könnte es für ihre Mannschaft sportlich kaum besser laufen. Die Rot-Blauen führen nach dem bärenstarken 3:0-Sieg gegen Verfolger Würzburger Kickers die Tabelle der Regionalliga Bayern mit satten sieben Punkten Vorsprung an. Die Mannschaft des charismatischen Trainers Sandro Wagner ist also klar auf Meisterschaftskurs. Auch wenn nach der Meisterschaft noch zwei schwere Relegationsspiele zwischen Haching und der 3. Liga liegen würden, dürfen die Fans zurecht von der Rückkehr in den richtigen Profi-Fußball träumen.

Doch so einfach ist die Lage im Sportpark nicht. Zahlreiche Fragen sind ungeklärt. Noch immer ist völlig unklar, ob sich die SpVgg Unterhaching die 3. Liga überhaupt leisten kann (und will). Vereinsboss Manfred Schwabl kündigt eine Entscheidung darüber für Mitte April an. Außerdem ist völlig unklar, mit welchen Spielern man in der kommenden Saison antritt, zum Saisonende laufen nämlich zahlreiche Verträge aus. Zu allem Überfluss ist offen, ob Wagner auch in der kommenden Saison Trainer der SpVgg ist.

Und über allem steht die Frage, wie es mit dem Stadion weitergeht. Der Verein will es der Gemeinde Unterhaching nach wie vor für 3,3 Millionen Euro abkaufen. Für Teile den Gemeinderates ist dies wohl zu wenig. Nun machen sich einige Fans der Rot-Blauen sorgen, der Sportpark könnte an einen fremden Investor veräußert werden. Dann wäre wiederum unklar, wie der mit der SpVgg umgehen würde. Es bleibt spannend rund um die SpVgg.