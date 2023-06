Ortsderby FC Aschheim - SV Dornach findet doch statt: Verband sortiert Mannschaften um

Von: Guido Verstegen

Steffen Tripke, FCA-Teammanager: „Wir waren schon überrascht“. © Archiv

Stand jetzt treffen die Fußballer des FC Aschheim und des SV Dornach in der kommenden Bezirksliga-Saison nun doch im Derby aufeinander, diesmal allerdings in der Ost-Staffel.

Aschheim – Nach dem ersten Wurf waren mehrere Beschwerden bei Hans Mayer eingegangen – unter anderem wehrte sich der TSV Brunnthal gegen die Einteilung in die Bezirksliga Ost –, und der neue BFV-Bezirksspielleiter reagierte. „Am Freitag haben wir eine entsprechende E-Mail erhalten. Wir waren schon überrascht, wir wären lieber in der Nord-Gruppe geblieben“, sagt FCA-Teammanager Steffen Tripke. Man werde allerdings keinen Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Ob das die anderen betroffenen Teams so handhaben, bleibt abzuwarten. Auch SK Srbija München, SVN München und SV Waldperlach wurden umsortiert, der SV Dornach war bereits im ersten Schritt der Ost-Gruppe zugesprochen worden.

Philipp Walter, Sportliche Leiter Grüne Heide: „Wir werden darauf nicht reagieren.“ © Archiv

Der wie vom Klub gewünscht zunächst dem Osten zugeteilte Aufsteiger SC Grüne Heide muss jetzt in den Norden weichen. „Stand jetzt werden wir darauf nicht reagieren. Hauptsache, wir spielen wieder Bezirksliga“, sagte der Sportliche Leiter Philipp Walter vor dem Trainingsauftakt am Montag. (guv)