Ottobrunner Fußball-Mädchen starten durch

Die B-Juniorinnen des FC Ottobrunn steigen in die Landesliga auf. © FCO

B-Juniorinnen des FCO steigen zum zweitenmal in Folge auf und spielen künftig in der Landesliga.

Ottobrunn – An diesem Sonntag findet das letzte Saisonspiel Spiel der erfolgreichen Fußball-B-Juniorinnen des FC Ottobrunn statt. Wer die starken Ottobrunner Fußball-Mädchen live erleben möchte, kann dies um 11 Uhr im Fußballstadion neben dem Phönix Bad in Ottobrunn.

Mit einem sicheren Punktevorsprung steigt die Mannschaft im zweiten Jahr in Folge auf: von der Bezirksoberliga in die Landesliga. . „Innerhalb von drei Jahren in der Landesliga zu spielen, das ist schon eine wirklich coole Sache“, sagt Trainer Rene Schmidt.

Nicht nur für viele Mädchen aus Ottobrunn ist der FC Ottobrunn zuur sportlichen Heimat geworden. Auch aus Unterhaching, Hohenbrunn, Neubiberg und aus München kommen die Fußball-begeisterten jungen Spielerinnen nach Ottobrunn. Zwei- bis dreimal die Woche trainieren die Mädels und am Wochenende geht’s zu den Spielen. Trotz wachsender Konkurrenz und auch verschiedener Abwerbungsversuche bleiben die Mädchen dem Verein treu. Wie z.B. die Stürmerin Valentina, die schon vor sieben Jahren zum FC Ottobrunn gekommen ist. Die inzwischen 16-Jährige kommt aus München und hätte noch andere Möglichkeiten ihrer Leidenschaft nachzukommen. Aber der Grund, warum sie bleibt, hört sich einfach an: „Wir spielen schon seit Jahren zusammen und werden immer besser. Das macht einfach Spaß.“

Tatsächlich darf die Freude am Mannschaftspiel nicht zu kurz kommen, wie Jugendleiter und Trainer Frank Scheffler erklärt. Ein Trainingslager in Kroatien, das jährliche Sommerfest und selbstverständlich die Gaudi vor und nach dem Spiel gehört dazu. Das ist auch kein Widerspruch zu einem leistungsorientierten und sehr ambitionierten Training. „Wir machen das alles in unserer Freizeit und deswegen muss es sich für alle gut anfühlen!“

Eine konsequente Förderung des weiblichen Nachwuchses gibt es beim FC Ottobrunn jetzt bereits seit 2012. Aber auch der FC Ottobrunn kennt das „klassische Problem“ der Frauenfußball-Vereine: Spielerinnenmangel. Zwischen 13 und 16 Jahren entwickeln sich oft andere Interessen. Auch schulische Erfordernisse werden oft in dieser Zeit intensiver. Die B-Juniorinnen sind mit 22 Spielerinnen zwar gut aufgestellt. Gleichwohl ist es wichtig, dass immer junge Spielerinnen nachkommen, um auch weiter dauerhaft den weiblichen Nachwuchs zu fördern und erfolgreich zu sein. Interessierte Mädchen können sich bei Uwe Liebstückel (Zweiter Vorstand) für ein Schnuppertraining melden (E-Mail: u.liebstueckel@fc-ottobrunn.de). mm

Weitere Informationen

unter www.fco-ottobrunn.de