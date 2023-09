Patient VfR Garching wähnt sich auf dem Weg der Besserung

Von: Nico Bauer

„Erst einmal vor der eigenen Haustür kehren“: Garching (Wanzeck; weiß) macht sich nicht zu viele Gedanken über Pipinsried. © Gerald Förtsch/Archiv

Sieben Niederlagen in Serie haben die Fußballer des VfR Garching nach einem beachtlichen Start in die Bayernligasaison aus der Bahn geworfen. Vor dem Heimspiel gegen den FC Pipinsried (Sonntag, 13 Uhr) sieht Trainer Nico Basta durchaus Anzeichen einer Besserung. In den Trainingseinheiten dieser Woche ist ein kleines Pflänzchen gewachsen.

Garching – Der Trainer betont, dass das Zusammenspiel und das Engagement in seiner Mannschaft passen, nur mache man entscheidende Dinge falsch. Daraus resultieren die 25 Gegentore in neun Spielen, fast drei im Schnitt. Mit dieser Bilanz ist Garching nicht ansatzweise konkurrenzfähig und nur der Letzte Kirchheim hat noch mehr Treffer kassiert (33).

Basta arbeitete im Training vor allem an der defensiven Kompaktheit und hatte den Eindruck, dass seine Spieler manche Dinge deutlich besser machen. „Die geplante Startelf hat im Abschlusstraining im Trainingsspiel nicht einmal einen Torschuss zugelassen“, sagt Basta. Das nährt bei ihm die Hoffnung, dass die Konkurrenzfähigkeit wieder zurückkommt. Basta sagt auch, dass Garching schon etwas abgeschlagen vom hinteren Mittelfeld der Bayernliga nur von Spiel zu Spiel schauen könne.

Gegner Pipinsried hat unter der Woche im bayerischen Toto-Pokal den SV Wacker Burghausen im Elfmeterschießen besiegt. Auch in der Liga ist der Regionalliga-Absteiger nicht weit von der Spitze entfernt. Garchings Trainer hat das alles zur Kenntnis genommen, macht sich angesichts der eigenen Situation aber nicht zu viele Gedanken über die andere Mannschaft: „Wir sind gut beraten, jetzt erst einmal vor der eigenen Haustür zu kehren.“

Gegen Pipinsried bieten mehrere Langzeitausfälle in der Offensive einem Nobody die Chance, sich auf der großen Bühne der Bayernliga zu zeigen. Aus der Zweiten Mannschaft wurde Aboubakar Ndikumana in den Kader der Ersten berufen. In der Reserve hat er diese Saison bei zwei Einsätzen zweimal getroffen. „Ich werde ihn für ein paar Minuten bringen“, sagt Nico Basta über den 20-Jährigen, der schnell und stark im Eins gegen Eins ist. Der Angreifer, der in den Trainingseinheiten auf sich aufmerksam machte, hat allerdings taktische Defizite. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals - Aslanidis, Hofmaier, Wanzeck, Ljubicic - Günzel, Vochatzer, Bopubacar, Ouro.Akpo (Gmell) - Vourtsis, Gertsmann.