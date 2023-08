Wechsel von Patrick Hobsch vom Tisch? „Fühle mich wohl und hab Bock auf die 3. Liga“

Von: Michel Guddat

Auch in dieser Saison im Sportpark in Unterhaching auf Torejagd? Patrick Hobsch war mit 27 Treffern der beste Torjäger der Regionalliga Bayern. © Sven Leifer/Fupa und Michel Guddat

Zum zweiten Mal in Folge krönte sich Patrick Hobsch von der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern zum Torschützenkönig. Das weckt Begehrlichkeiten.

Unterhaching – 55 Tore in zwei Spielzeiten. Zweimal hintereinander Torschützenkönig der Regionalliga Bayern. Dazu der Aufstieg in die 3. Liga mit der SpVgg Unterhaching. Kein Wunder, dass die Leistungen von Stürmer Patrick Hobsch bei anderen Vereinen nicht unbemerkt blieben. Doch der Stürmer hat weiter Bock auf die SpVgg, auch wenn er einen Wechsel nicht ganz ausschließen kann.

Nach Sieg im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg: SpVgg Unterhaching weiter mit Hobsch?

Bereits in der letzten Saison gab es einige Interessenten und Gespräche über einen möglichen Abgang von Patrick Hobsch. Zu diesem Zeitpunkt war besonders der im Sommer auslaufende Vertrag des Goalgetters attraktiv für potenzielle Abnehmer. Mit dem Aufstieg in die 3. Liga hat sich das Arbeitspapier automatisch bis 2024 verlängert. Der Stürmer blickt der Zukunft entspannt entgegen: „Ich fühle mich hier wohl. Stand heute bin ich immer noch Spieler von Unterhaching. Ich habe Bock auf die 3. Liga.“

Der Start in die neue Saison verlief sehr gut für die Hachinger. Nach dem Punktgewinn gegen Absteiger Jahn Regensburg folgte die Pokalsensation gegen den FC Augsburg. Die Jungs von Marc Unterberger besiegten den Bundesligisten in Runde eins des DFB-Pokals mit 2:0. Ein Start, der Mut macht, zumal Unterhaching als Underdog in die neue Saison geht.

Hobsch schließt Wechsel nicht aus: „Es kann im Fußball sehr schnell gehen“

Im Sturmzentrum wohl weiterhin mit Patrick Hobsch. Doch der 28-Jährige weiß, „dass es im Fußballgeschäft auch manchmal sehr schnell gehen kann.“ Zumal das Transferfenster noch bis zum 1. September geöffnet ist. Bis zu diesem Zeitpunkt sind in der 3. Liga bereits vier Spieltage absolviert. Der ein oder andere Verein könnte nochmal am Kader schleifen. Situationen, in denen ein Stürmer wie Hobsch, der bereits mit dem VfB Lübeck Erfahrung in der dritten Liga sammelte, sicherlich wieder in den Fokus rutschen dürfte.

Klar ist auch, dass die Spielvereinigung auf Geld angewiesen ist. Es dürfte bei Hobsch also auch um die Höhe der Ablösesumme gehen, die den Hachinger möglicherweise geboten wird. Präsident Manfred Schwabl betonte zuletzt wieder, mehr auf Nachwuchs statt auf Routine setzen zu wollen.

Das Bier ist in guten Händen: Spieler und Verantwortliche des TSV Ochenbruck, Heimatverein von Patrick Hobsch. © TSV Ochenbruck

15 Kästen Erdinger an den TSV Ochenbruck – Hobsch: „Die Jungs haben sich das verdient“

Bereits in der Saison 2021/22 sicherte sich der Mittelstürmer die Torjägerkanone der Regionalliga Bayern (28 Tore) und damit auch 15 Kästen Erdinger Weißbier. Damals stellte er diesen der Mannschaft und den Fans der Hachinger zur Verfügung. In der vergangenen Saison gelangen dem Mittelstürmer starke 27 Tore.

Dieses Mal zeigte der 28-Jährige mit einer schönen Geste seine Dankbarkeit an seinen Heimatverein TSV Ochenbruck. „Der Verein hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Die Jungs haben sich das verdient“, sagte der Stürmer. Hobsch möchte auch beim TSV persönlich vorbeischauen und gemeinsam mit den alten Freunden anstoßen. (Michel Guddat)