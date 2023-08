„Ohne Philipp wäre ich total durchgedreht“: Muschiol vervollständigt Hachinger Management-Trio

Von: Robert Gasser

Haching-Boss Manfred Schwabl (l.) kann auf das Fachwissen von Philipp Muschiol bauen. © Robert Gasser

Philipp Muschiol, bislang die rechte Hand von Haching-Boss Manni Schwabl, rückt in das mittlere Management der SpVgg Unterhaching auf.

Unterhaching – Beim Fußball-Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching sortieren sie sich seit diesem Jahr neu. Zumindest versuchen sie es. Manni Schwabl, Präsident des Vereins und auch sein Patron, weiß natürlich ganz genau, dass ihm vorgeworfen wird, alles allein machen zu wollen. Dass er nichts abgeben könne. „Natürlich kann ich delegieren. Aber es bringt ja nichts, wenn alles wenig später gleich wieder auf meinem Tisch landet“, sagt Schwabl. „Da mach ich es lieber gleich selber.“

Doch seit diesem Jahr tut sich einiges in der Vereinsführung. Außerhalb des Präsidiums wurde eine sogenannte mittlere Management-Ebene eingeführt, die den Verein in die Zukunft führen und Manni Schwabl entlasten soll. Rechtsverteidiger Markus Schwabl, Mannis Sohn, ist seit Januar als Sportdirektor verantwortlich, Kapitän Josef Welzmüller fungiert als Technischer Leiter und soll den Verein vor allem im Marketing voranbringen.

Philipp Muschiol vervollständigt Trio

Und Philipp Muschiol (30), seit sieben Jahren im Verein, zuletzt „Leiter Spielbetrieb/Spieltag“ und in der Praxis rechte Hand Manni Schwabls, soll das mittlere Management vervollständigen und zum Trio machen. Dieses Trio soll Haching zusammen mit Manni Schwabl in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Alles im Griff: Philipp Muschiol im Unterhachinger Stadion. Er organisiert alle Abläufe rund um die Spiele – auch zuletzt, als der FC Bayern im Sportparkt zu Gast war. © Robert Gasser

Während Markus Schwabl und Welzmüller über die aktive Spielerlaufbahn den Weg ins Fußball-Management gefunden haben, ging Muschiol einen ganz anderen Weg. Klar, er spielte auch Fußball (beim TSV Solln) und war nach eigenen Angaben ein guter Tennisspieler, doch der Weg, in einem Fußballverein Geld zu verdienen, war weit und schien sehr steinig. Aber Muschiol („Ich wollte immer in einem Fußballverein arbeiten“) setzte alles daran, seinen Traum zu verwirklichen. Nach dem Abitur am Münchner Thomas-Mann-Gymnasium studierte er Risiko- und Finanzmanagement. Und dann nahm er sein Schicksal selbst in die Hand.

Michael Reschke empfiehlt Muschiol an Schwabl

Als er 2016 eines Nachmittags mit seiner Mutter in der Stadt war und in einem Lokal saß, entdeckte er zufällig den damaligen Technischen Direktor des FC Bayern, Michael Reschke. Kurzerhand sprach er Reschke an, einen der führenden Köpfe im deutschen Fußball, und wollte sich kurz vorstellen. Reschke lud Muschiol daraufhin in sein Büro an der Säbener Straße ein. Reschke hatte für den unerfahrenen Muschiol natürlich nicht sofort eine Aufgabe beim FC Bayern parat, doch er empfahl den jungen Mann weiter.

Wenige Wochen nach dem Gespräch war Muschiol gerade auf dem Weg auf die Wiesn, als das Handy klingelte. In der Leitung war Manni Schwabl, dem Muschiol von Reschke empfohlen worden war. Und nur drei Monate später – im Januar 2017 – begann Muschiol in der Geschäftsstelle der SpVgg Unterhaching.

„Ohne Philipp wäre ich total durchgedreht“

Seitdem hat sich der 30-Jährige kontinuierlich nach oben gearbeitet. „Ohne Philipp wäre ich total durchgedreht“, beteuert Manni Schwabl und spielt damit auf Muschiols enormes Fachwissen an. So ist der 30-Jährige zuständig für alle Spielerverträge, für den kompletten Ablauf des Spieltags im Stadion, das Spielrecht jeden Spielers und ist erster Ansprechpartner bei der SpVgg für den Deutschen Fußballbund (DFB) und den Bayerischen Fußballverband (BFV).

Herzensangelegenheit für Muschiol, Schwabl und Welzmüller

Der 30-Jährige hat seinen Kollegen im Management der SpVgg an Erfahrung also einiges voraus. Doch eines haben alle drei gemeinsam. „Das ist eine Herzensangelegenheit“, sagt Muschiol und spricht Markus Schwabl und Josef Welzmüller damit aus der Seele.

Seine neue Bezeichnung bei der SpVgg Unterhaching: Manager und Assistent des Präsidenten. „Seine neue Stellung hat sich Philipp durch seine akribische Arbeit und seine Leidenschaft für den Verein mehr als verdient“, sagt Manni Schwabl. (Robert Gasser)