Phönix Schleißheim: Coach Josip Zagar wirft das Handtuch - Adis Letica übernimmt

Teilen

Trainer Josip Zagar hat Phönix Schleißheim verlassen. © Dieter Michalek

Oberschleißheim – Eigentlich wollte Josip Zagar sein Traineramt beim FC Phönix Schleißheim schon zum Ende der Vorsaison abgeben – nach dem Abstieg seiner Kicker in die Kreisklasse. Doch dann entschied sich der 34-Jährige entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung doch zum Weiterzumachen. Allzu lange hat Zagar jedoch nicht durchgehalten: Bereits nach sechs Partien und einem verpatzten Start hat der Coach das Handtuch geworfen. Sein Nachfolger ist Adis Letica, der vom FC Hellas München nach Schleißheim gewechselt ist.

„Josip hat uns mitgeteilt, dass er als Trainer nicht mehr weitermachen will“, berichtet Karl-Heinz Lainer, der Technische Leiter des FC Phönix. In der Folge habe sich der Klub auf die Suche nach einem Nachfolger begeben und sei über einen Spieler in Kontakt mit Letica gekommen. Der 44-Jährige, der vergangene Saison mit dem FC Hellas in die Bezirksliga aufgestiegen war, hatte sich erst kürzlich von dem Verein getrennt – und ist nun also seit zwei Wochen neuer Chefcoach in Oberschleißheim.

Dort wird es für ihn darum gehen, die Mannschaft vor einem erneuten Abstieg zu bewahren. Denn aktuell ist der FC Phönix, den Josip Zagar 2021 noch in die Kreisliga geführt hatte, Tabellenletzter in Kreisklasse 2 – und das, obwohl dem Team bei Adis Leticas Debüt gegen den FC Fasanerie-Nord ein 2:1-Sieg gelang. „Das Problem bei uns ist, dass wir keine gescheite Vorbereitung hatten“, sagt Karl-Heinz Lainer. Überdies habe die Mannschaft die Folgen des Abstiegs noch nicht gänzlich überwunden: „So etwas bleibt erst mal in den Köpfen hängen“, ist der Technische Leiter überzeugt.

Erschwerend hinzu kommt die dünne Personaldecke: Den acht Abgängen im Sommer standen zwar sieben neue Spieler gegenüber. Doch von ihnen hätten sich infolge des verkorksten Auftakts bereits drei wieder verabschiedet, berichtet Lainer. Er kündigt an: „Wir werden uns in der Winterpause noch mal personell verstärken. Der neue Trainer hat da sehr gute Kontakte.“ Bis dahin gelte es, sich „möglichst gut durchzuwursteln“, sagt der Technische Leiter. Ihm zufolge waren die beiden Spiele unter Adis Letica – auf den Sieg beim Trainerdebüt folgte ein 1:2 beim SV Nord Lerchenau II – bereits „ein Schritt nach vorne“.

Und dennoch dürfte selbst bei Karl-Heinz Lainer die Hoffnung gering sein, dass sein Team an diesem Mittwoch einen weiteren Erfolg feiern kann. Denn dann gastiert das Schlusslicht um 19.30 Uhr beim Türk Garching – seines Zeichens Tabellenführer mit 21 Punkten aus sieben Spielen und einer furchterregenden Tordifferenz von 37:4. (PATRIK STÄBLER)