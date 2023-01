Phönix Schleißheim nach Trainerwechsel im Aufwind

Von: Patrik Stäbler

Adis Letica, Trainer von Phönix Schleißheim, hat neuen Schwung in die Mannschaft gebracht. © Archiv

Die Sache mit Adis Letica und dem FC Phönix Schleißheim war wohl eher keine Liebe auf den ersten Blick. „Mein erster Eindruck von der Mannschaft war, dass die Mannschaft nicht intakt ist, nicht fit, verloren, ohne Vision und ohne Glaube.“ So hat es der neue Trainer des Kreisklassisten in einem Interview mit dem vereinseigenen Phönix-Magazin zu Protokoll gegeben. Und weiter: „Momentan sind wir nicht konkurrenzfähig.“

Oberschleißheim – Diese klaren Worte spiegelten sich auch in der Tabelle der Kreisklasse 2 wider. Als Absteiger legten die Phönix-Fußballer einen rabenschwarzen Start mit nur einem Sieg aus sechs Spielen hin und rangierten zwischenzeitlich auf dem letzten Tabellenplatz. In der Folge warf Trainer Josip Zagar Ende September das Handtuch – nach drei Jahren im Amt und dem umjubelten Aufstieg in die Kreisliga 2021. Als Nachfolger verpflichtete der Klub aus Oberschleißheim Adis Letica, der den FC Hellas München in der Vorsaison in die Bezirksliga geführt, sich dann aber im September von dem Klub getrennt hatte.

Unter dem neuen Coach lief es auf Anhieb besser; von den letzten fünf Spielen des Vorjahres konnte der FC Phönix vier gewinnen. Der Lohn: Vom letzten Tabellenplatz kletterten die Schleißheimer bis auf Rang neun nach vorne. „Mit dem Abstieg sollten wir nichts etwas zu tun haben“, gibt sich der Karl-Heinz Lainer überzeugt. Wobei der Technische Leiter des Klubs betont: „Es ist aber auch nicht unser Anspruch, in der Kreisklasse irgendwo unten herumzukrebsen.“

Laut Lainer hat Adis Letica „neuen Schwung in die Mannschaft gebracht“. Zudem schickt sich der Coach an, auch personell nachzulegen. So haben sich dem Technischen Leiter zufolge ganze sieben Spieler dem Klub im Winter angeschlossen. „Und einige davon haben auch schon höherklassig gespielt“, betont Lainer. Demgegenüber haben sich Orlando Herzberger und Gökhan Atca aus der Mannschaft verabschiedet. Und dennoch gibt sich Karl Heinz Lainer überzeugt: „Der Kader ist deutlich breiter und auch besser geworden.“

Am 7. Februar starten die neuen und alten Kicker von Phönix Schleißheim mit der Vorbereitung, in der unter anderen sechs Testspiele angesetzt sind. Erstmals um Ligapunkte geht es am 19. März, wenn die Schleißheimer zum FC Eintracht München reisen. (PATRIK STÄBLER)