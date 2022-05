Phönix Schleißheim will Doppelabstieg abwenden

Von: Patrik Stäbler

Trainer Josip Zagar verlässt Phönix Schleißheim am Saisonende. © Archiv

Den Doppelabstieg abwenden will der FC Phönix Schleißheim an diesem Sonntag, wenn die Reserve des Klubs im letzten Saisonspiel der A-Klasse 2 den FC Fasanerie II empfängt.

Oberschleißheim – Aktuell ist die Mannschaft von Trainer Stefan Faber Tabellenvorletzter. Da die beiden davorliegenden Teams jedoch im direkten Duell aufeinandertreffen, würde Schleißheim ein Sieg gegen das Schlusslicht Fasanerie reichen, um die Abstiegsplätze zu verlassen.

„Ich denke, das sollte machbar sein“, gibt sich Karl-Heinz Lainer zuversichtlich. Ohnehin ist der Technische Leiter des FC Phönix überzeugt, dass die Reserve von der Qualität her den Klassenerhalt „eigentlich locker hätte schaffen müssen“. Doch aufgrund des Verletzungspechs in der Ersten Mannschaft habe man regelmäßig Spieler nach oben abgeben müssen. „Teilweise hat die halbe Mannschaft bei der Ersten mitgespielt“, berichtet Lainer.

Bei jenem Kreisligateam des FC Phönix wiederum lief es im ersten Jahr nach dem Aufstieg überhaupt nicht rund. So stehen die Oberschleißheimer, die am Sonntag um 14.30 Uhr zum Abschluss die SpVgg Erdweg empfangen, schon seit Längerem als Absteiger in der Kreisliga 1 fest. Zwar begann die Saison für die Mannschaft von Trainer Josip Zagar verheißungsvoll mit zwei Unentschieden in den Lokalderbys gegen Inhauser Moos und Lohhof. Danach aber folgten vier Niederlagen am Stück, und fortan schafften es die Phönix-Kicker nicht mehr, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

„Es war einfach ein Seuchenjahr für uns“, sagt Karl-Heinz Lainer mit Blick auf eine Verletzungsmisere, „wie ich sie noch nie erlebt habe“. Unter anderem zog sich Spielertrainer Zagar einen Kreuzbandriss zu und fiel monatelang aus. Er feierte am vergangenen Wochenende beim 3:1 in Altomünster sein Comeback und wird nun am Sonntag gegen Erdweg letztmals als Trainer des FC Phönix auflaufen. Denn Lainer zufolge verlässt Zagar den Klub am Saisonende – ebenso wie Stefan Faber, der Coach der Reserve.

Mithin muss der FC Phönix also gleich zwei neue Trainer suchen. Man sei jedoch schon in „guten Gesprächen“, sagt der Technische Leiter. Bereits sicher sei, dass Stürmer Florian Hoffmann das Amt des Co-Trainers übernehmen werde. Auch personell wird sich vermutlich einiges tun bei dem Absteiger. Jedoch gibt sich Karl-Heinz Lainer überzeugt: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Und mit ihr wollen wir dann möglichst schnell zurück in die Kreisliga.“ Zunächst aber müsse sich nun erst mal die Reserve retten - mit einem Heimsieg gegen Fasanerie am Sonntag um 15 Uhr. (PATRIK STÄBLER)