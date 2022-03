SVPullach feiert vierten Sieg in Folge - VfR Garching gegen FC Deisenhofen endet 0:0

Von: Umberto Savignano

Teilen

Der FC Deisenhofen ( Marco Finster/M.) und Garching bemühten sich gestern Abend redlich, doch es blieb beim 0:0. © Michalek

1:0 gegen Türkspor Augsburg – Garching gegen Deisenhofen endet 0:0

Pullach/Deisenhofen – Der Siegeszug des SV Pullach hält an: Im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg gewannen die Raben durch einen Elfmeter von Gilbert Diep (61.) mit 1:0 – der vierte Erfolg in Serie für den Abstiegskandidaten. Nach einer schwachen ersten Halbzeit ohne Torchancen entwickelte sich im zweiten Durchgang ein Kampfspiel, das dann auch in Folge einer harten Attacke entschieden wurde. Mert Yildiz bekam einen Schlag auf den Fuß, musste nach diesem klaren Foul verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Pullachs kurz zuvor eingewechselter Torjäger Gilbert Diep verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Danach verteidigten die Raben geschickt, vergaben ihrerseits zwei hochkarätige Chancen, die Führung auszubauen durch Mathis Horndasch (70.) und Diep (85.). Die Gelb-Rote Karte für Augsburgs Moustapha Salifou (87.), nach einem Foul und einem zu schnell ausgeführten Freistoß, erleichterte die Abwehrarbeit in den Schlussminuten. Der SVP bleibt zwar auf Rang 14 und damit auf einem Relegationsplatz, kann aber am Samstag (14 Uhr) zuhause durch einen Sieg im direkten Duell am FC Gundelfingen vorbeiziehen und schon mal das rettende Ufer betreten.

Torlos blieb das Landkreis-Derby zwischen dem VfR Garching und dem FC Deisenhofen. In einem zerfahrenen Spiel, das kein anderes Ergebnis verdient gehabt hätte, bemühten sich beide Teams vergeblich, echte Torgefahr heraufzubeschwören. Der FCD liegt nach dem achten sieglosen Spiel in Folge nur noch fünf Punkte vor der Abstiegsrelegationszone. Und der Abstand könnte am Wochenende weiter schrumpfen, denn dann sind die Deisenhofner spielfrei. um