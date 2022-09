2:2 – SV Pullach gleicht in Unterzahl aus

Von: Umberto Savignano

Power auf der linken Pullacher Seite: Luis Marseiler beim 2:2 in Schwaig. © Christian Riedel

Dominik Bacher setzt in der Nachspielzeit einen Freistoß fulminant ins Kreuzeck.

Pullach – Was dieses Unentschieden beim FC SF Schwaig für den SV Pullach bedeutete, war an den Reaktionen eindeutig festzumachen. „Jaaaa…!“, schrie Fabian Lamotte seine Freude nach dem 2:2-Ausgleich durch Dominik Bacher in der vierten Minute der Nachspielzeit heraus, und als das Spiel mit dem folgenden Anstoß abgepfiffen wurde, herzte der Trainer alle seine Spieler. Nach drei Siegen in Serie blieben die Raben nicht nur ein weiteres Mal ungeschlagen, sie bewiesen auch einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit: Sie erkämpften sich den Freistoß, der ihnen den umjubelten Punkt bescherte, mit zwei Mann weniger. „Wenn so spät der Ausgleich fällt, ist es immer auch glücklich. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns den Punkt in Unterzahl wirklich verdient haben“, sagte Lamotte.

So grandios die Partie aus SVP-Sicht endete, so unheilvoll begann sie: Schwaigs Spielertrainer Benjamin Held brachte sein Team in der dritten Minute mit einem direkt verwandelten Eckball, bei dem Torwart Marijan Krasnic nicht gut aussah, in Führung. Doch der Treffer zeigte keine Schockwirkung bei den Raben, im Gegenteil: Nam Nguyen traf nach einem schönen Diagonalball von Josef Burghard zum Ausgleich (21.), und es gab einige weitere Chancen, unter anderem einen Bacher-Kopfball an die Latte und einen abgefälschten Schuss von Maximilian Stapf an den Pfosten.

Die Pullacher schienen eigentlich alles im Griff zu haben, doch in der 35. Minute verteidigten sie etwas zu nachlässig: Tobias Bartl konnte von der linken Seite ungehindert flanken, Raffael Ascher in der Mitte aus kurzer Distanz unbedrängt zum 2:1 eindrücken (35.). „Man kann nicht jede Flanke verteidigen, aber wir wussten, dass Schwaigs Stürmer gefährlich sind und dass man sie nicht so frei laufen lassen darf“, ärgerte sich Lamotte über den abermaligen Rückstand. „Eigentlich dürfen wir nach dieser ersten Halbzeit, in der wir wirklich gut gespielt haben, niemals zurückliegen.“

Im zweiten Durchgang sah der Coach seine Mannschaft nicht so gut wie zuvor, doch die Moral stimmte, selbst in Unterzahl. Erst sah Andrej Ogorodnik wegen einer Notbremse Rot (73.), die Lamotte allerdings anzweifelte: „Der Freistoß wurde 40, 45 Meter vor dem Tor gegeben und ein, zwei Leute von uns hätten noch eingreifen können.“ Kurz vor Schluss musste auch noch Burghard mit Gelb-Rot gehen (87.). Die Raben drängten trotzdem unverdrossen auf den Ausgleich, hatten hinten bei Kontermöglichkeiten der Hausherren ein paarmal Glück und wurden vorne belohnt: Stapf erlief einen Rückpass, spitzelte den Ball kurz vor der Strafraumgrenze an Torwart Franz Hornof vorbei und wurde von diesem umgerannt. Rot war die Konsequenz für die ungestüme Aktion des Keepers.

Für den fälligen Freistoß stellte sich ein Feldspieler zwischen die Pfosten, aber womöglich hätte auch Spezialist Hornof Bachers präzisen Schuss in den Winkel nicht parieren können (90.+4).

Es folgte ungehemmter Pullacher Jubel, obwohl laut Lamotte grundsätzlich sogar eine Fortsetzung der Siegesserie möglich war: „Wenn wir die beiden Gegentore besser verteidigen und erst gar nicht in Rückstand geraten, wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Aber wir nehmen den Punkt gerne mit und sind zufrieden.“ UMBERTO SAVIGNANO

FC SV Schwaig – SV Pullach 2:2 (2:1)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Ogorodnik, Marseiler, Burghard, Klugesherz (69. Böhm), Kawai (76. Allmang), Nguyen, Scurti (69. Kienz), Stapf

Tore: 1:0 Held (3.), 1:1 Nguyen (21.), 2:1 Ascher (35.), 2:2 Bacher (90.+4) Rot: Ogorodnik (73.), F. Hornof/Schwaig (90.+2), beide wegen Notbremse Gelb-Rot: Burghard (87., wiederholtes Foulspiel)