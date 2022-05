SV Pullach holt drei Mal einen Rückstand auf

Von: Umberto Savignano

Martin Schön (M.) bringt Garching bereits in der 3. Minute in Führung. Pullachs Torwart Krasnic ist ohne Chance. © mic

Pullach – Dreimal holte der SV Pullach beim VfR Garching einen Rückstand auf. Am Ende stand ein 3:3 (2:2), dessen Wert im Kampf um den Klassenerhalt auch für SVP-Manager Robert Bäumel schwer einzuschätzen war: „Das wird sich am Saisonende herausstellen.“

Die Partie begann gleich richtig mit Volldampf: Schon in der dritten Minute brachte Martin Schön die Hausherren nach einem langen Ball von Stephan Thee in Führung. Doch die Raben schüttelten sich nur kurz: Nach einem SVP-Konter konnten die Garchinger nur bis zur Strafraumgrenze abwehren, wo Elias Eck draufhielt und VfR-Keeper Dominic Dachs, der nicht glücklich aussah, überwand (9.). Garchings nächster weiter Pass brachte die erneute Führung, Mark Zettl setzte sich gegen zwei SVP-Verteidiger durch und traf ins Kreuzeck (12.). Doch wieder hatten die Pullacher schnell die passende Antwort parat: Einen Freistoß von Fabian Czech köpfte Martin Bauer zum 2:2 ein (16.).

Danach beruhigte sich das Geschehen etwas, die Raben standen nun hinten sicher und konterten einige Male vielversprechend. Doch es haperte am Abschluss: Mert Yildiz versuchte es in einer Zwei-gegen-Zwei-Situation, statt auf Gilbert Diep zu spielen, selbst und wurde abgeblockt (35.), wenig später traf Diep im Strafraum in bester Position den Ball nicht richtig (43.). „Die Gegentore sind nach dem gleichen Muster passiert, mit einem langen Ball in die Schnittstelle und wir waren in der Innenverteidigung zu weit weg“, bemängelte SVP-Manager Robert Bäumel zur Pause zwar, doch er lobte auch, „dass wir in den letzten 20 Minuten besser stehen. Das gibt Sicherheit.“ Mit einem Remis wollten sich die Pullacher aber nicht zufrieden geben. Deshalb, so Bäumel, laute die offensive Marschroute für den zweiten Durchgang: „Mehr über die Außen spielen und den Ball schneller laufen lassen.“

Doch zunächst galt es wieder, ein schnelles Gegentor verkraften: Dass Pullach im eigenen Strafraum nicht konsequent verteidigte, nutzte Zettl eiskalt zum 3:2 (50.). Danach wirkten die Raben angeschlagen, ihre Offensivbemühungen blieben harmlos - bis zu 68. Minute: Da setzte Bauer Max Zander wunderbar in Szene, der abgebrüht an Dachs vorbei zum 3:3 einschob. Am Schluss hatten die Raben sogar noch zwei Matchbälle zum Sieg: Bauer kam nach einer Flanke in Rücklage und beförderte den Ball aus drei Metern daneben (90.), Zander lief aufs Tor zu, versäumte es abzuschließen, wurde aber auch gerempelt (90.+2). Da hätte es durchaus Elfmeter geben können.

„Von der Spielweise her waren wir nicht so zufrieden, wir hatten in der zweiten Halbzeit zu viele Ballverluste und waren nicht so präsent in den Zweikämpfen. Trotzdem hatten wir die Chancen aufs 4:3, ehrlicherweise hatte Garching aber auch seine Chancen. Deshalb ist es ein gerechtes Ergebnis“, lautete Bäumels Fazit.

VfR Garching – SV Pullach 3:3 (2:2)

SV Pullach: Krasnic - Gracic, Amados, Steinacher, Horndasch, Yildiz (66. V. Traub/85. Sütlü), Eck, Bauer, Czech (90.+3 Heinzlmeier), Zander, Diep (80. Amdouni)

Tore: 1:0 Schön (3.), 1:1 Eck (9.), 2:1 Zettl (12.), 2:2 Bauer (16.), 3:2 Zettl (50.), 3:3 Zander (68.)