Pullach kann Relegationszone verlassen

Von: Umberto Savignano

Joker in der Hinterhand: Pullachs Top-Torjäger Gilbert Diep sitzt auf der Reservebank. © Robert Brouczek

Die Aufholjagd ist beeindruckend: Als Bayernliga-Schlusslicht ist der SV Pullach ins Jahr 2022 gestartet. Dank 13 Zählern aus sechs Partien haben die Raben seither bereits fünf Teams überflügelt und den unmittelbaren Kontakt zum rettenden Ufer hergestellt. Mit einem Heimerfolg heute gegen Türkspor Augsburg 1972 (Anstoß 17.30 Uhr) könnten sie die Relegationszone möglicherweise schon verlassen.

Pullach – Der momentane Lauf gefällt Orhan Akkurt, die Tabelle noch nicht. „Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, aber wir haben noch nichts erreicht“, bringt Pullachs Trainer seine Sicht der Dinge auf den Punkt. Die jüngsten drei Siege in Serie dürften nicht zum Irrglauben führen, der Aufwärtstrend sei ein Selbstläufer. „Riesenrespekt vor meiner Mannschaft, aber wir müssen das auch in den nächsten Wochen an den Tag legen. Und das werde ich den Jungs immer wieder klipp und klar sagen, bis wir da endgültig raus sind“, appelliert Akkurt an seine Spieler, weiter so hart zu arbeiten wie zuletzt. Er ist aber zuversichtlich: „Sie haben inzwischen verinnerlicht, wie sie spielen müssen.“

Auch die Personallage gibt Anlass zu Optimismus, vor drei Tagen in Kottern war die Reservebank endlich wieder voll. Akkurt hatte sogar genesene Stammkräfte wie Gilbert Diep in der Hinterhand. Der Top-Torjäger könnte auch heute die Jokerrolle spielen. „Aktuell gibt es keine Notwendigkeit zu wechseln. Hinten sind wir stabil. Und die Jungs da vorne machen es gut, spielen die Gegner mürbe. Ob Gilbert von Anfang an oder ab der 70. Minute spielt, ist nicht entscheidend. Alle sind wichtig“, freut sich Akkurt über seine Auswahlmöglichkeiten. Fraglich ist allerdings Stammkeeper Marijan Krasnic (Oberschenkelprellung).

Obwohl die Augsburger als Tabellenneunter ihren Erwartungen hinterherhinken, zeigt der Coach Respekt vor dem Gegner: „Da gab es Streitigkeiten, aber das hat sich geändert. Augsburg hat einen massiven Kader mit vielen Bayernliga- und Regionalligaspielern. Es erwartet uns viel Qualität und wir müssen uns mit aller Macht dagegenstemmen.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach: Veliu – Gracic, Amados, Beierkuhnlein, Burghard, Bauer, V. Traub, Amdouni, Zander, Czech, Yildiz