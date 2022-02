SV Pullach krasser Außenseiter in Donaustauf - „Wir hatten eine Supervorbereitung“

Von: Umberto Savignano

Haben viel aufzuarbeiten: Cheftrainer Orhan Akkurt und sein Team beim SV Pullach. Foro: Archiv bro © brouczek

Der SV Pullach startet am Wochenende die Mission Nichtabstieg in der Bayernliga Süd. Zum Auftakt geht es zum Aufstiegsanwärter SV Donaustauf.

Pullach – Für Orhan Akkurt ist es „gleich ein dickes Brett, das wir bohren müssen“. Der Trainer des SV Pullach gastiert mit seiner Truppe zum Wiederbeginn der Fußball-Bayernliga an diesem Samstag (15 Uhr) beim Tabellenvierten SV Donaustauf, der unbedingt aufsteigen will. Nach Akkurts Ansicht hätten die Oberpfälzer auch keine großen Anpassungsschwierigkeiten, sollten sie dieses Ziel erreichen:„Donaustauf ist gespickt mit Spielern, die mindestens Regionalliganiveau haben.“

Klar also, dass das Schlusslicht aus Pullach als krasser Außenseiter in die Partie geht, zumal der SVP in allen Tests sieglos blieb, zuletzt auch gegen die Landesligisten TSV Ampfing (0:1), Kirchheimer SC (2:2) und FC Unterföhring (2:3). Doch Akkurt lässt sich dadurch nicht beirren: „Wir hatten eine Supervorbereitung, haben sehr, sehr gut gearbeitet. Die Ergebnisse haben mich gar nicht interessiert, die Spieler waren da sehr müde. Ich habe viele gute Ansätze gesehen.“

SV Pullach: Hoffnung liegt auf Winter-Neuzugängen

Der Coach richtet seine Hoffnungen vor allem auf die Neuzugänge. Vermutlich fünf werden in der Startelf stehen. Mit Peter Beierkuhnlein vom VfB Hallbergmoos, der auch sein Co-Trainer ist, spielte Akkurt früher schon für den SVP. „Peter entlastet mich in vielen Bereichen, ist vom Typ her gut für die ganze Mannschaft und auch flexibel einsetzbar“, so Akkurt. Beierkuhnlein wird vermutlich als Linksverteidiger auflaufen. Mit dem reaktivierten Daniel Steinacher vertraut der Trainer auf einen weiteren Rückkehrer und Routinier, der das Abwehrzentrum gemeinsam mit Talent Darius Amados von der U21 des TSV 1860 dichtmachen soll. „Amados wird mit Daniel Steinacher ein sehr gutes Innenverteidiger-Duo abgeben“, glaubt Akkurt, der auch auf den vom TSV Rain gekommenen, ebenfalls noch jungen Semir Gracic große Stücke hält: „Er ist als Außenverteidiger, den man rechts wie links und auch in der Offensive einsetzen kann, eine enorme Verstärkung.“ Das gelte auch für den erfahrenen Offensivmann Marian Knecht: „Marian ist technisch gut und torgefährlich, besetzt die Räume, wie ich es mir wünsche. Er wird uns mit seiner Kreativität weiterhelfen.“

Angesichts der gewonnenen Qualität kann der Coach den Abschied von Alexander Rojek und Nureddin El Sayed (beide mit unbekanntem Ziel) verschmerzen. „Ich glaube, dass wir mit unserem Kader konkurrenzfähig sind“, bläst er zur Aufholjagd, die schon in Donaustauf beginnen könnte, wenn das Teamwork stimmt: „Wir haben nichts zu verlieren. Wichtig ist, dass wir machen, was die Trainer vorgeben, dass nicht jeder sein Spiel, sondern alle gemeinsam ein Spiel spielen.“ (Umberto Savignano)

SV Pullach: Krasnic – Gracic, Amados, Steinacher, Beierkuhnlein, Czech, Burghard, Sütlü, Zander, Knecht, Diep