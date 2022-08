SV Pullach wartet auf Spielgenehmigung für Ukraine-Schützling: „Es ist wohl schwierig“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Auch im Heimspiel gegen Schlusslicht SE Freising an diesem Samstag (14 Uhr) ist die Personaldecke des SV Pullach äußerst dünn.

Pullach - So müssen die Raben weiter auf Solomon Effiong warten. Der Nigerianer spielte bis zum Frühjahr in der Ukraine, trainiert seit Wochen an der Gistlstraße, doch seine Spielgenehmigung ist immer noch nicht eingetroffen. Der Bayerische Fußballverband (BFV) unterstützt den SV Pullach, doch, so SVP-Spielertrainer Fabian Lamotte: „Es ist wohl schwierig.“

Und so muss Lamotte weiterhin improvisieren, zumal einige Spieler terminlich noch auf der Kippe stehen. Immerhin darf der Coach mit der Rückkehr von zwei Routiniers rechnen: Stürmer Maximilian Stapf (32) war zu Beginn der Woche zwar noch etwas angeschlagen. „Aber ich gehe davon aus, dass er spielt“, sagt Lamotte, der selbst ebenfalls seine Erfahrung wieder direkt auf dem Feld einbringen will. „Es sieht ganz gut aus“, hofft der 39-Jährige, dass er seine muskulären Probleme überwunden hat und den Abwehrchef geben kann.

Bald erhält Lamotte in der Innenverteidigung externe Verstärkung: Mit Andrej Ogorodnik vom saarländischen Oberligisten FC Hertha Wiesbach hat der SVP einen Neuzugang verpflichtet, der allerdings nach einer Meniskusverletzung frühestens in zwei, drei Wochen ein Thema für den Kader sein könnte. Wie sehr Ogorodnik, der beim 1. FC Saarbrücken ausgebildet wurde, den Spielertrainer, der in Pullach ursprünglich gar nicht aktiv eingreifen wollte, entlastet, ist noch offen: „Wenn er fit ist, heißt das nicht automatisch, dass ich aufhöre, aber grundsätzlich sollten die Jungen spielen“, sagt Lamotte.

Angesichts der Personalnöte, die ja auch eine vernünftige Trainingsarbeit erschweren, kommt der Gegner auf den ersten Blick ganz recht: Freising ist mit einem Punkt aus vier Partien Schlusslicht. Die Domstädter, die in den vergangenen Jahren fast immer im vorderen Tabellendrittel zu finden waren, leiden unter dem Abgang von Torjäger Andreas Hohlenburger, offenbaren aber auch defensive Schwächen, wie die 16 Gegentore nahelegen. „Das ist Statistik, aber für unser Spiel komplett unbedeutend“, sagt Trainer Lamotte, der die Gäste wesentlich stärker einschätzt als es die Ergebnisse vermuten lassen. „Vor den Freisingern habe ich immer Respekt, egal, auf welchem Tabellenplatz sie stehen.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Lamotte, Belachew, Güllüoglu, Nguyen, Klugesherz, Marseiler, Tomicic, Bacher, Stapf