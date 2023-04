Pullachs Erfolgsserie reißt

Von Umberto Savignano schließen

Beim 0:3 gegen Eintracht Karlsfeld sieht Kapitän Mathias Horndasch früh die Rote Karte.

Pullach – Die Erfolgsserie des SV Pullach mit zehn Punkten aus den ersten vier Partien des Jahres ist gerissen. Knackpunkt bei der 0:3 (0:3)-Heimpleite gegen den TSV Eintracht Karlsfeld war die frühe Rote Karte für Kapitän Mathis Horndasch.

Schon vor der auf Kunstrasen ausgetragenen Partie mussten die Raben einen kleinen Rückschlag wegstecken: Der angeschlagene Andrej Ogorodnik, mittlerweile eine Bank im Abwehrzentrum, stand zwar auf dem Spielberichtsbogen, musste aber passen. „Er hat es probiert, doch es ging nicht“, erklärte Trainer Fabian Lamotte, der den frühen Rückstand aber nicht auf diesen kurzfristigen Ausfall zurückführen wollte, durch den Winter-Neuzugang Michael Lelleck zu seinem Debüt als Innenverteidiger kam. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld war die Pullacher Defensive im Zentrum nicht gut gestaffelt, am langen Pfosten musste Michael Dietl nur den Fuß hinhalten (15.). „Da waren wir einfach ein bisschen zu unachtsam und bei der Flanke zu weit weg“, übte Lamotte Selbstkritik statt nach einer Ausrede zu suchen.

Ärgerlich war das 0:1 auch, weil die Raben einen ordentlichen Start hingelegt hatten. „Bis dahin waren wir ziemlich gut im Spiel, sehr agil, mit Möglichkeiten“, so Lamotte. Noch ärgerlicher als das Gegentor war die Rote Karte für Horndasch nach einer Auseinandersetzung mit einem Karlsfelder (17.). Pullachs Coach nahm die Situation als recht unübersichtlich wahr: „Angeblich war es eine Tätlichkeit. Ich glaube aber nicht, dass der Schiedsrichter es selbst gesehen hat.“

Der Platzverweis war ein offensichtlicher Knackpunkt, denn danach ging bis zur Pause beim SVP nicht mehr viel zusammen. „Wir haben schon versucht, weiter anzugreifen, aber in der ersten Halbzeit ist uns das nicht mehr so gut gelungen“, so Lamotte.

Dazu taten sich hinten Lücken auf, wie beim 0:2 von Dominik Schäffer, als ein Karlsfelder Pass den Weg durchs Pullacher Abwehrzentrum fand (32.). Und auch beim 0:3 durch Fitim Raci (39.) sah Lamotte seine Verteidigung in der Mitte zu offen.

Trotz des 0:3-Rückstands gaben sich die Isartaler aber nicht auf, im Gegenteil: „In der zweiten Halbzeit haben wir auch in Unterzahl versucht, mutig anzulaufen“, lobte Lamotte. „Wir waren da die bessere Mannschaft, auch wenn Karlsfeld ein paar gute Konterchancen hatte.“ Der Trainer sah deshalb überhaupt keine Parallelen zur Vorrunde, in der der SVP nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Leistung her einige Kapriolen geschlagen hatte: „Das war diesmal überhaupt nicht so. Mit der Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, kann ich leben.“

SV Pullach – Eintracht Karlsfeld 0:3 (0:3)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Belachew, Lelleck, Marseiler, Nsimba (62. Mirza), Schmitt (85. Allmang), Burghard (76. Böhm), Nguyen (88. Khong-In), Scurti, Bacher (79. Pandza) Tore: 0:1 Dietl (15.), 0:2 Schäffer (32.), 0:3 Raci (39.) Rot: Horndasch (17.)