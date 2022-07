Pullachs letztes Aufgebot schlägt sich wacker

Von: Umberto Savignano

Torwart Marijan Krasnic hielt den SV Pullach lange im Spiel. © bro

Pullach – Mit einer schmerzlichen 0:2 (0:0)-Niederlage beim TSV 1880 Wasserburg ist der SV Pullach in die Landesligasaison gestartet. Im Duell der Bayernligaabsteiger mussten sich die mit dem letzten Aufgebot angereisten Raben erst in den Schlussminuten geschlagen geben. „Natürlich ist das bitter, wenn man so lange ein Unentschieden hält. Wir hätten sehr gern etwas mitgenommen“, ärgerte sich Spielertrainer Fabian Lamotte über das unglückliche Ende einer Partie, in der er auf einige wichtige Akteure verzichten musste.

Unter anderem fehlten Maximilian Stapf und Mathis Horndasch aus beruflichen Gründen, Steven Khong-In wegen einer Verletzung.

Die Pullacher reisten mit einem Mini-Kader von 14 Leuten an den Inn, darunter Ersatzkeeper Maximilian Hug und Daniel Brändle, der eigentlich gerade Pause vom Fußball macht. Dass Lamotte während der gesamten 90 Minuten keinen einzigen Wechsel vornahm, unterstreicht die personelle Notlage beim SVP.

Trotzdem waren die Raben nicht chancenlos. „Wir haben uns tapfer gewehrt und wir hatten unsere Momente, vor allem in der ersten Halbzeit“, sagte Lamotte. Die größte Chance ergab sich für den relativ frei stehenden Marko Tomicic, dessen Linksschuss aus elf Metern aber eine Beute von Wasserburgs Schlussmann wurde.

Nach der Pause waren dann aber die Hausherren am Drücker. „Unterm Strich muss man schon zugeben, dass Wasserburg die besseren Torchancen hatte. Marijan Krasnic hat uns einige Male im Spiel gehalten“, lobte Lamotte seinen Keeper, der nach einem Rückpass von Nils Allmang dann allerdings den Ball an den nachsetzenden Wasserburger Luca Wagner verlor, der daraufhin zum 1:0 einschieben konnte (86.). Das war die Entscheidung, denn, so Lamotte: „Mit dem Tor war der Widerstand gebrochen.“

Vor dem 2:0 durch Bruno Ferreira Goncalves (90.) registrierte der SVP-Coach „Auflösungserscheinungen in der Abwehr.“ Kein Wunder: Vier Pullacher hatten davor überhaupt noch nie im Herrenbereich Landesliga gespielt, auf mehrjährige Erfahrung in dieser oder sogar höheren Spielklassen können nur Lamotte, Krasnic und Tomicic zurückblicken.

Die Hoffnung der Raben: Im Heimspiel am Dienstag (18.30 Uhr) gegen den TSV Brunnthal sollte der Kader wieder etwas breiter und auch routinierter aufgestellt sein. um

SV Pullach: Krasnic - Belachew, Lamotte, Allmang, Klugesherz, Tomicic, Schmitt, Jooss, Güllüoglu, Bacher, Kienz Tore: 1:0 Wagner (86.), 2:0 Ferreira Goncalves (90.)