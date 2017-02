Pummer: "Möchte mich als Ikone verabschieden"

Will sich in Unterföhring „als Ikone verabschieden“: Andreas Pummer (r.) verspricht, bis zum Schluss alles zu geben.

Zum Abschied Aufstieg

FC Unterföhring - Der Föhringer Trainer verlässt sein „zweites Wohnzimmer“ und stürzt sich ab dem Sommer in ein Abenteuer beim SV Türkgücü-Ataspor.

„Nicht leicht gemacht“ habe er sich diese Entscheidung, betont Andreas Pummer, erst „nach reiflicher Überlegung“ hätte er sie getroffen. Nachvollziehbar, verlässt der 34- Jährige doch sein „zweites Wohnzimmer“, wie er selbst sagt, um sich in ein gewagtes Abenteuer zu stürzen. Nach achteinhalb Jahren als Spieler, Co-Trainer und Chefcoach verlässt Pummer im Sommer den FC Unterföhring, um sich dem SV Türkgücü-Ataspor München anzuschließen. Dabei überwinterte der junge Trainer mit seiner Mannschaft auf Rang zwei der Bayernliga, Türkgücü belegt in der Landesliga Südost aktuell den siebten Platz. Darüber hinaus kristallisierte sich zuletzt heraus, dass Bayernliga-Tabellenführer SV Pullach mangels einer geeigneten Spielstätte erneut nicht aufsteigen kann und der FCU durchaus gewillt zu sein scheint, diese vielleicht einmalige Gelegenheit beim Schopf zu packen.

Zwar fehlt es auch den Föhringern an einer Heimspielstätte mit Regionalliga-Format. Anders als in Pullach aber scheint der FCU-Vorstand um den bestens vernetzten Präsidenten Franz Faber tatsächlich die Voraussetzungen zu schaffen, um sich bis zur Fertigstellung der eigenen neuen, modernen Sportanlage in drei bis vier Jahren auf fremdem Platz einzumieten. Heimstetten und Garching gelten derzeit als Favoriten für dieses Vorhaben, auf beiden Anlagen wurde bereits oder wird aktuell Regionalliga gespielt. Umso überraschender deshalb Pummers Entschluss, dem Verein im Sommer den Rücken zu kehren und zu einem Landesligisten zu wechseln. „Wir wollten das früh öffentlich machen“, so der ehemalige Unterhachinger, „um dann, wenn es wieder losgeht, unsere Ruhe zu haben“. Selbstverständlich hätte „der finanzielle Aspekt eine Rolle gespielt“, räumt er offen ein, zudem reize ihn das aufstrebende Projekt der Türken. „Es gibt schlechtere Vereine im Moment“, erklärt er, „die stellen sich sehr professionell auf, auch was das Umfeld und etwa die ärztliche Betreuung betrifft“.

Auch der FC Unterföhring habe ihm „ein super Angebot“ unterbreitet, berichtet Pummer, Türkgücü aber hätte ihn „unbedingt gewollt“. Bis Sommer wird die „türkische Kraft“ (Türkgücü) noch von Rainer Elfinger betreut, der dann Bayernligist FC Ismaning übernimmt, wo er auf Xhevat Muriqi folgt. In Unterföhring wiederum wird sein bisheriger Assistent Thomas Seethaler Pummers Erbe antreten. „Das Karussell dreht sich“, kann sich selbst Pummer ein Schmunzeln über dieses Stühlerücken nicht verkneifen, aus Unterföhring möchte er sich möglichst mit dem erstmaligen Regionalliga-Aufstieg „als Ikone verabschieden“. Dafür werde er „bis zum Schluss alles geben.“ Der enormen Erwartungshaltung bei den ambitionierten Türken begegnet er mit Respekt, ist sich aber der „vollen Rückendeckung des Präsidiums“ gewiss. Über seinen vormaligen Co-Trainer Kadir Alkan, der dort seit dieser Saison als Sportlicher Leiter fungiert, kam der Kontakt zustande. Es bleibt eine mutige Entscheidung, die Pummer da getroffen hat, erst die Zukunft wird zeigen, ob er sie eines Tages bereut.

Text: Matthias Horner

Quelle: fussball-vorort.de