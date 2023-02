Neuer Übergang an B471: Grünes Licht vom Straßenbauamt - Doch spielt der Grundbesitzer mit?

Von: Bert Brosch

Problemstelle: Rechts unten am Bildrand sieht man die Spur übers Bankett, die die Radler von Hohenbrunn kommend ziehen. Nun soll eine offizielle Querungshilfe über die Verkehrsinsel gebaut werden. Dazu muss die Kommune im oberen Teil, an der Hütte, aber von einem Gemeinderat Grund abkaufen. © Bert Brosch

Die Gemeinde Putzbrunn würde am Kreisverkehr an der B471 gerne einen Übergang für Fußgänger und Radfahrer schaffen. Nun hängt alles an einem Grundbesitzer.

Putzbrunn – Im Oktober hatten Sybille Martinschledde (Grüne) und Thomas Jungwirth (FDP) eine Querungshilfe am südlichen Ortseingang für Fußgänger und Radfahrer beantragt. Das Straßenbauamt stimmt dem nun prinzipiell zu, wenn Putzbrunn selber baut und bezahlt – und wenn der Grundstücksbesitzer für ein paar Quadratmeter verkaufsbereit ist. Doch Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) bezweifelt dies.

Begründet haben die beiden Gemeinderäte ihren Antrag so: Radfahrer, die aus Richtung Hohenbrunn am Kreisel der B 471 am südlichen Ortseingang von Putzbrunn ankommen, müssen dort quer über das Bankett auf die Straße fahren, um in Richtung Bürgerhaus oder Ortsmitte zu kommen. Man erkenne das gut auf Luftbildern an einer ausgefahrenen Spur über den Grasstreifen. „Fahren sie korrekt, müssen sie bis zum Niedweg radeln, den Kreisel umrunden und können erst dann die Straßenseite wechseln Richtung Glonn oder Haar“, sagte Martinschledde. Die Forderung: eine reguläre Querung für Radler und Fußgänger auf der Südseite des Kreisels.

„Sollte er ablehnen – wovon ich ausgehe – dann hat sich eh alles erledigt“

Die Gemeinde leitete die Anfrage an das Straßenbauamt Freising weiter, von dort kam das Okay, bauen und finanzieren müsse aber die Gemeinde selbst. Der nächste Schritt ist nun die Anfrage beim Grundstückbesitzer – einem Gemeinderat –, ob dieser bereit ist, ein paar Quadratmeter seines Grundes auf der Ostseite der B 471 zu verkaufen für einen weiterführenden Geh- und Radweg. Walter Hois (GPP) befürwortet den Antrag prinzipiell, „aber ich möchte hier keine Blanko-Vollmacht ausstellen, sondern zuerst wissen, was das die Gemeinde kosten würde“. Auch Johann Weber (CSU) wollte vor seiner Zustimmung zunächst erfahren, welche Fläche die Gemeinde zukaufen müsste.

Bürgermeister Edwin Klostermeier stand dem Antrag von Anfang an sehr skeptisch gegenüber. „Nicht ohne Grund ist da keine Querung! Wir brauchen dazu ein Grundstück und die Erfahrung mit diesem Besitzer der Grundstücke zeigt mir sehr klar, dass der an uns nicht verkaufen will.“ Er wolle dennoch das Gespräch mit dem Grundstücksinhaber suchen, „wenn der einem Verkauf zustimmt, dann eruieren wir die Kosten. Sollte der ablehnen – wovon ich ausgehe – dann hat sich eh alles erledigt“, sagte Klostermeier.

