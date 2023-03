Raben auf dem Vormarsch

Von: Umberto Savignano

Pullach – Im Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen am Samstag (14 Uhr) könnte der SV Pullach seinen Vormarsch aus dem Tabellenkeller in Richtung Mittelfeld fortsetzen. Bei einem Sieg würden die Raben sogar an den derzeit auf Rang neun liegenden Gästen vorbeiziehen.

Nach den deutlichen Erfolgen gegen Traunstein (6:2) und in Freising (4:1) sorgt nicht einmal die Verletzung von Marijan Krasnic für Nervosität an der Gistlstraße. Der Einsatz des Torwarts ist wegen muskulärer Probleme fraglich. In dessen 19 Jahre jungen Vertreter Maximilian Hug hat Trainer Fabian Lamotte indes „volles Vertrauen. Was ihm nur fehlt, ist die Erfahrung.“

Auch der Einsatz der wie Krasnic in Freising ausgewechselten Dominik Bacher (gesundheitlich angeschlagen) und Nam Nguyen (ebenfalls muskuläre Beschwerden) steht auf der Kippe. Doch echte Sorgen macht sich Lamotte auch hier nicht: „Wir werden ähnlich gut besetzt sein wie in Freising.“ Dort saßen zehn Leute auf der SVP-Bank. „Ein, zwei Spieler konnte ich gar nicht in den Kader nehmen“, erzählt der Coach. „Das ist nicht angenehm, aber auf jeden Fall angenehmer als nur zwei auf der Bank zu haben.“ Diese Situation fand der Trainer vor der Winterpause mehrfach vor.

Die Personallage scheint sich direkt auf die Resultate auszuwirken, wie die jüngsten Erfolge zeigen. „Zwei Siege, zehn Tore: Wenn das Selbstvertrauen jetzt nicht wächst, wann dann?“, fragt Lamotte, um gleichzeitig zu betonen, dass die Selbstverständlichkeit der Abläufe, die bei Erfolgsserien so oft beschworen wird, bei den Raben noch nicht greift: „Ich hoffe, dass sich das entwickelt. Aber wir müssen uns nach wie vor alles abverlangen und sowohl spielerisch als auch athletisch bis an unsere Grenzen gehen.“

Gegen ein Team wie Holzkirchen sowieso, ergänzt er: „Ein unangenehmer, harter Gegner, da tut es weh in den Zweikämpfen. Und wenn sie eine gewisse Euphorie entwickeln, können sie viel Druck machen.“ Am besten brachten die Holzkirchner diese Qualitäten unmittelbar vor der Winterpause zur Geltung. Mit einem Remis gegen Kirchheim und den folgenden Siegen gegen Landshut, Ampfing und Forstinning holten sie zehn Punkte gegen potenzielle Aufstiegskandidaten. Neu gestartet ist der TuS allerdings mit einem 1:3 in Eggenfelden, danach fiel das Spiel gegen Wasserburg aus. „Ob es wirklich ein großer Vorteil ist, weiß ich nicht“, sagt Lamotte mit Blick auf den fehlenden Spielrhythmus des Gegners, gegen den die Pullacher im Hinspiel ein 2:2 holten. „Da haben wir in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt“, erinnert sich der SVP-Trainer, doch das sei für Samstag ein Muster ohne Wert: „Diesmal ist es ein Heimspiel auf Kunstrasen mit anderem Personal.“ um

SV Pullach: Hug - Horndasch, Belachew, Ogorodnik, Marseiler, Nsimba, Kawai, Sütlü, Schmitt, Scurti, Mirza