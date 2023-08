Raben auf der Suche nach Stabilität

Von: Umberto Savignano

SV Pullach lässt noch zu viele Torchancen zu.

Pullach – Zwar hat sich der SV Pullach als Tabellenvierter und eines von nur noch drei ungeschlagenen Teams im Vorderfeld der Landesliga Südost festgesetzt, doch so stabil, wie es die Ergebnisse andeuten, sei seine Mannschaft noch nicht, betont Trainer Vinzenz Loistl vor der Partie beim SSV Eggenfelden am Samstag (15 Uhr): „Wir sind noch in der Findungsphase.“ Starkes Indiz für diese These: Nach dem beeindruckenden 3:0 in Ampfing taten sich die Raben beim 2:2 gegen Garmisch-Partenkirchen auch aufgrund eigener Fehler schwer. „Wir lassen zu viele einfache Chancen zu. Und es ist auch Wahnsinn, wie viele Ecken wir gegen uns bekommen“, klagt Loistl und warnt: „In Eggenfelden erwarte ich, ähnlich wie gegen Garmisch, eine Mannschaft die gut steht. Vielleicht müssen auch wir mal etwas tiefer stehen, dem Gegner öfter den Ball überlassen.“

Loistls Hauptaugenmerk gilt der Vermeidung einfacher Gegentreffer: „Möglicherweise waren wir gegen Garmisch zu mutig. Wir müssen versuchen, Konter und Ecken zu verhindern. Daran arbeiten wir im Training wie verrückt.“

Zwei Spieler aus dem Aufgebot vom Mittwoch werden in Eggenfelden fehlen: Der etatmäßige Mittelfeldmann Özgür Sütlü, der gegen Garmisch im Abwehrzentrum spielte, muss wegen muskulärer Beschwerden passen, für ihn rückt Naod Belachew in die Innenverteidigung. Michael Lelleck ist nach seinem Platzverweis in der Nachspielzeit gesperrt. Doch Loistl hat noch reichlich Personal, zumal der zuletzt beruflich verhinderte Kevin Nsimba in den Kader zurückkehrt. um

SV Pullach: Dressel - Horndasch, Belachew, Radau, Marseiler, Nsimba, Kawai, Burghard, Mirza, Stapf, Diep