Ratloser Schockzustand

Von: Nico Bauer

TSV Brunnthal findet einfach nicht in die Spur.

Brunnthal – Es ist schon eine Art ratloser Schockzustand, in dem sich die Fußballer des Landesliga-Absteigers TSV Brunnthal die Bezirksliga anschauen. Mit drei Punkten aus sechs Spielen sitzt man im Tabellenkeller und droht schon ein bisschen den Anschluss an das hintere Mittelfeld zu verlieren. Vor dem Gastspiel beim ASV Habach (Samstag, 13.30 Uhr) fragt man sich immer lauter, was der Fußballgott gegen den kleinen Club aus dem Münchner Süden hat. Die Brunnthaler haben fünf ihrer bisherigen sechs Spiele verloren und fast jedes Mal mit einem Tor Unterschied. „Wir sind immer die bessere Mannschaft“, sagt Co-Trainer Tim Rebenschütz fast trotzig, „aber jetzt müssen wir langsam anfangen zu gewinnen. Ich würde auch einen dreckigen Sieg nehmen.“

In Habach ist es nicht sicher, dass der Absteiger aus der Landesliga besser ist als der Aufsteiger aus der Kreisliga. Der Neuling hat in sechs Partien elf Punkte gesammelt und nur einmal verloren. Rebenschütz ist durchaus angetan von dem Gegner, „der eine supergeschlossene Mannschaft hat. Die stehen völlig zurecht da oben in der Tabelle.“

Bei den Brunnthalern ändert sich persönlich nicht allzu viel. Abwehrchef Simon Neulinger hat nach einem genähten Cut am Kopf das grüne Licht, wieder mitspielen zu dürfen. Dessen Nebenmann Maximilian Kornbichler hat sich in den Urlaub verabschiedet, weshalb wohl Tim Rebenschütz nach hinten rückt. Offen ist noch, was mit Cheftrainer Janosch Landsberger ist. Dieser ist beim Spiel dabei, aber die Folgen seiner roten Karte sind offen. Noch hat das Sportgericht nicht geurteilt zu dem unglücklichen Körperkontakt mit dem Schiedsrichter nach dem letzten Spiel.

TSV Brunnthal: Neumair - Rebenschütz, Neulinger, Richter - Fischer, Lindenauer, Greiner, Wullrich, Bachmann - Porr, Keller. nb