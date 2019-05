Grünwalder Trio reist  aus Paris an

LANDESLIGA

von Umberto Savignano

Es geht zwar nur noch um eine ordentliche Position im vorderen Mittelfeld, doch der TSV Grünwald wird versuchen, im letzten Saison-Heimspiel gegen den FC Töging am Samstag (14 Uhr) noch einmal richtig Gas zu geben

Grünwald – „Unseren sechsten Platz wollen wir schon verteidigen“, stellt TSV-Sprecher Jochen Joppa klar. Eines der beiden Teams, die den Grün-Weißen diesen Rang noch streitig machen können, sind die fünf Punkte zurück an achter Stelle liegenden Töginger. Mit einem Remis wären diese schon mal abgeschüttelt.

In den Übungseinheiten der abgelaufenen Woche sei allerdings schon zu spüren gewesen, dass es nicht mehr so richtig um die Wurst geht an der Keltenstraße. „Die Trainingsbeteiligung war eher mäßig“, räumt Joppa ein. So unternahmen Alexander Rojek und die de Prato-Brüder Christian und Thomas einen Trip nach Paris. Zum Spiel haben sie sich allerdings zurückgemeldet, wobei Christian de Prato wegen einer Rotsperre nur zuschauen wird. Trainer Pero Vidak muss außerdem auf die verletzten Martin Mair und Franz Folda sowie Urlauber Moritz Hochholzner verzichten.

Auf der Torwartposition wird der Coach aller Voraussicht nach einen freiwilligen Wechsel vornehmen, als Belohnung für den geduldigen Ersatzmann Reto Heller: „Reto wird wahrscheinlich in den letzten beiden Spielen halten. Er hat es verdient, weil er sich in der gesamten Saison super loyal verhalten hat“, lobt Joppa die 22-jährige Nummer zwei zwischen den Pfosten.

TSV Grünwald: Heller - Bochtler, Kiran, Dieckmann, Schöglmann, Niggl, T. de Prato, Meyer, Rojek, Stapf