Kommentar: Der Meister muss aufsteigen!

Von: Robert Gasser

Am Montag beginnt die SpVgg Unterhaching mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern, der vierthöchsten Fußball-Spielklasse in Bayern.

Unterhaching - Und in knapp vier Wochen, am 14. Juli, wird es für die Hachinger ernst, wenn es im Auswärtsspiel beim TSV Buchbach um Punkte geht, während am Spielfeldrand Spanferkel gegrillt wird, so wie es in Buchbach schöne Tradition ist.

Ob die SpVgg Unterhaching zu den Meisterschaftskandidaten gehört, werden wir frühestens im Herbst wissen, wenn schon einige Spiele absolviert sind und sich der Hachinger Aufwärtstrend aus dem letzten Drittel der abgelaufenen Saison fortsetzt.

Was wir jetzt schon wissen – leider: Der Meister der Regionalliga Bayern steigt nicht automatisch auf. Er muss sich in zwei Relegationsspielen erst noch gegen einen anderen Regionalligameister durchsetzen.

Das sei wie Roulette spielen, schimpft Haching-Boss Manni Schwabl und nennt die Aufstiegsregel seelische Grausamkeit. Mit seiner Kritik steht Schwabl nicht allein da, und alle Kritiker an diesen unseligen Regelung haben Recht. Wer Meister wird, muss aufsteigen – ohne wenn und aber. Alles andere ist sportlich nicht gerecht. Es gibt fünf Regionalligigen in Deutschland. Es sollte also auch fünf Aufsteiger in die 3. Liga gaben.