TSV Aubstadt gegen SV Heimstetten LIVE: Kann sich der SVH für das Hinspiel revanchieren?

Von: Paul Ruser

Teilen

Will seiner Mannschaft zum Sieg über den TSV Aubstadt verhelfen: Heimstetten-Keeper Maxi Riedmüller (links). © Imago Images / Wolfgang Fehrmann

Am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Aubstadt den SV Heimstetten. Das letzte Spiel verlor der SV nach zuletzt drei ungeschlagenen Duellen. Der Live-Ticker.

Am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern ist der SV Heimstetten zu Gast beim TSV Aubstadt.

Im Hinspiel mussten sich die Heimstettener mit 1:4 geschlagen geben.

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Aubstadt/Heimstetten - Gegen den TSV Aubstadt will der SV Heimstetten weiter den Kurs in Richtung Nichtabstieg finalisieren. Das letzte Regionalliga-Spiel bereitete den Schützlingen von Christoph Schmitt aber einen Strich durrch die Rechung. Beim TSV Rain verlor man mit 2:4. Im nächsten Gastspiel soll der Trend wieder umgekehrt werden. Roman Langer, der Co-Trainer des SV, ist sich aber bewusst, dass die Heimstettener vor einer sehr schwierigen Aufgabe stehen: „Aubstadt ist diese Saison brutal stabil. Das ist eine gestandene Regionalligamannschaft, die gerade gegen den Ball sehr stark verteidigt.“ Ihrer Qualitäten sind sich die Gäste und Langer aber bewusst: „Wenn wir sauber als Mannschaft verteidigen, keine Fehler machen und mit Leidenschaft spielen, dann rechnen wir uns schon etwas aus.“

In der Regionalliga ging der TSV Aubstadt im letzten Spiel gegen die Zweite des 1. FC Nürnberg als Verlierer vom Platz. Eine Woche zuvor kegelten die Aubstädter aber den TSV 1860 München aus dem Toto-Pokal. Klare Sache, die Gastgeber gehen als Favorit in die Begegnung. Die Form des Tabellensiebten war aber schon mal besser: Vor der Nürnberg-Pleite gewannen die Gastgeber von ihren restlichen vier Spielen im Jahr 2022 nur eins, zusätzlich zog man in zwei Begegnungen den Kürzeren. Daten und Fakten, die man in Heimstetten positiv aufnimmt und die Hoffnung auf ein Regionalliga-Spiel mit offenem Ausgang geben. (Paul Ruser)