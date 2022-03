SV Heimstetten bei Viktoria Aschaffenburg im Live-Ticker: Schmitt-Elf mit Befreiungsschlag?

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Maxi Riedmüller will seiner Mannschaft einen sicheren Rückhalt geben. © Imago Images / Wolfgang Fehrmann

Der SV Heimstetten braucht im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern dringend einen Sieg. Gelingt der Dreier bei Viktoria Aschaffenburg. Wir berichten im Live-Ticker.

28. Spieltag in der Regionalliga Bayern : Der SV Heimstetten ist bei Viktoria Aschaffenburg zu Gast.

: Der ist bei Viktoria Aschaffenburg zu Gast. Schmitt-Elf im Abstiegskampf : Heimstetten ist seit elf Spielen ohne Sieg.

: Heimstetten ist seit elf Spielen ohne Sieg. Wir berichten ab 18.30 Uhr im Live-Ticker.

Aschaffenburg/Heimstetten - War der Last-Minute-Ausgleich gegen Schweinfurt der erhoffte Turnaround? Der SV Heimstetten beendete am vergangenen Samstag dadurch zumindest seine Horror-Serie von neun Niederlagen in Folge.

Allerdings bleiben die Hoaschdenger seit elf Spielen ohne Dreier. Die Mannschaft von Christoph Schmitt ist mittlerweile auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht und steht dadurch auf einem direkten Abstiegsplatz. Der erste direkte Nichtabstiegsplatz ist bereits vier Punkte entfernt.

SV Heimstetten muss auf Mo Awata verzichten

Die Ausgangslage für den SV Heimstetten ist also klar. Es muss unbedingt wieder ein Dreier her. Gelingen soll das beim Gastpiel in Aschaffenburg. „Wir hoffen, dass uns das Unentschieden gegen Schweinfurt Auftrieb geben wird und wir auch in Aschaffenburg etwas mitnehmen können. Das wäre wichtig, um den Abstand zum rettenden Ufer nicht allzu groß werden zu lassen“, sagt SVH-Trainer vor dem Spiel.

Verzichten müssen die Münchener dabei auf Mo Awata. Der Offensivmann hatte gegen Schweinfurt die Gelb-Rote-Karte gesehen. Zudem steht hinter den Einsätzen von Sascha Hingerl und Yannick Günzel ein Fragezeichen.

Viktoria Aschaffenburg will Konstanz reinbringen

Gegner Virktoria Aschaffenburg spielt derweil eine enttäuschende Saison. Der letztjährige Teilnehmer der Aufstiegs-Playoffs steht nur auf dem 11. Tabellenplatz. Für die Mannschaft von Jochen Seitz gilt es jetzt, den Klassenerhalt schnellst möglich perfekt zu machen.

Lesen Sie auch SV Heimstetten: Zum Start gleich beim Spitzenreiter 230 Kilometer sind es von Kirchheim bis vor die Tore des ehrwürdigen Hans-Walter-Wild-Stadions in Bayreuth. Und geht es nach dem Gesetz der Serie, dann kann sich der Regionalligist SV Heimstetten diese weite Reise am Samstag eigentlich sparen. SV Heimstetten: Zum Start gleich beim Spitzenreiter Derby-Sieg: Wacker kontert Buchbach-Ausgleich doppelt - Coach Haas sieht Gelb „Ein Fußballfest mit ordentlicher Derby-Stimmung“, erwartet Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmeier gegen den SV Wacker. Wird es ein Leckerbissen? Wir sind im Live-Ticker dabei. Derby-Sieg: Wacker kontert Buchbach-Ausgleich doppelt - Coach Haas sieht Gelb

„Zuletzt in Augsburg haben wir unsere Sache gut gemacht, das war eine couragierte Leistung. Jetzt heißt es, Konstanz reinzubringen“, erklärte der Viktoria-Chefcoach das Ziel vor dem Heimspiel-Jahresauftakt. Der SV Heimstetten hofft währenddessen auf den Befreiungsschlag. Wer setzt sich am Ende durch? Wir berichten ab 18.30 Uhr im Live-Ticker.