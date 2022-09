SpVgg Unterhaching gegen FC Pipinsried LIVE: Erobert die Wagner-Elf die Tabellenspitze zurück?

Will mit der SpVgg Unterhaching zurück an die Tabellenspitze: Trainer Sandro Wagner.

Am 12. Spieltag der Regionalliga Bayern trifft die SpVgg Unterhaching am Samstag um 14.00 Uhr auf den FC Pipinsried. Wir berichten im Live-Ticker.

Unterhaching - Lange Zeit sah es für die SpVgg Unterhaching in Nürnberg nach einem klassischen Arbeitssieg aus. Goalgetter Patrick Hobsch hatte die Führung für das Team von Trainer Sandro Wagner besorgt. Doch kurz vor Schluss kassierten die Vorstädter am Ende doch noch den Ausgleich der Zweitliga-Reserve. Die bittere Konsequenz: Am Ende waren nicht nur die drei Punkte, sondern auch die Tabellenführung futsch. Die Würzburger Kickers sind zwar punktgleich, haben aber das klar bessere Torverhältnis.

SpVgg Unterhaching gegen FC Pipinsried im Live-Ticker: Wagner-Elf klarer Favorit im heimischen Sportpark

Für Haching heißt es nach diesem Rückschlag dennoch: Mund abputzen, weitermachen. Gegen den FC Pipinsried sollen im heimischen Spieltag wieder drei Punkte her. Die Rollen sind dabei klar verteilt. Der Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland kommt als klares Außenseiter in den Hachinger Sportpark. Nicht zuletzt dank ihrer Auswärtsschwäche, holte der FCP holte bislang nur vier Punkte auf fremdem Geläuf.

„Die Konstellation ist klar, wir sind der Außenseiter“, weiß auch Tarik Sarisakal, Sportlicher Leiter in Pipinsried.„Die Hachinger sind zusammen mit den Würzburger Kickers die Topfavoriten auf den Titel, wir fahren als kleiner Dorfverein in den Sportpark. Wenn wie in der letzten Saison ein Pünkterl rauspurzeln sollte, dann nehmen wir den unfassbar gerne mit“, sagte er gegenüber FuPa. Dabei kann Spielertrainer Niko Jelisic aus den Vollen schöpfen, alle Spieler sind fit. (vfi)