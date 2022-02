SpVgg Unterhaching: Anschlusstreffer von Sandro Porta kommt gegen Spitzenreiter zu spät

Von: Korbinian Kothny

Ist einer der Routiners bei der SpVgg Unterhaching: Stephan Hain. © Johannes Traub

Die SpVgg Unterhaching startet gegen Regionalliga-Spitzenreiter Bayreuth in das Pflichtspieljahr 2022. Wir berichten ab 13.30 Uhr im Live-Ticker.

Bayreuth/Unterhaching - Schwerer könnte die Aufgabe für die SpVgg Unterhaching zum Jahresauftakt wohl kaum sein. Die Elf von Sandro Wagner muss im ersten Pflichstpiel 2022 beim Tabellenführer der Regionalliga Bayern, der SpVgg Bayreuth, antreten.

Für die Vorstädter geht es in der Rückrunde wohl vor allem darum, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Die SpVgg steht nach 22 Spielen auf dem 8. Tabellenplatz und wird wohl weder mit dem Auf- noch dem Abstieg in dieser Saison was zu tun haben. Ganz anders ist die Lage in Bayreuth: Die ‚Oldschdod‘ führt die Tabelle nach dem Jahreswechsel an und hat bei einem weniger absolvierten Spiel bereits vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten, die zweite Mannschaft des FC Bayern München.

SpVgg Unterhaching: Markus Schwabl fehlt gelb gesperrt

Die SpVgg Unterhaching wird gegen Bayreuth vermehrt auf seine Routiniers setzen. Die A-Jugend spielt zeitgleich und soll auch nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. In der Vorrunde wurde den erfahrenen Profis öfter fehlende Fitness vorgeworfen. Das soll sich laut Co-Trainer Thomas Kasparetti in der Rückrunde ändern: „Zu Saisonbeginn war diese Gruppe sehr heterogen. Jetzt bin ich gespannt, wie sie spielen. Diese Spieler stecken besser im Saft als noch im Sommer“.

Verzichten muss die SpVgg allerdings auf Markus Schwabl. Der Außenverteidiger ist gelb gesperrt. Auch Kapitän Seppi Welzmüller und Langzeit-Verletzter Dominik Stahl werden nicht nach Bayreuth reisen. Welzmüller erlitt im Januar einen erneuten Rückschlag erlitten und musste Mitte Januar am Meniskus operiert werden. Der Innenverteidiger trainierte nach überstandener Reha am Freitag das erste Mal wieder mit der Mannschaft. Stahl will nach seiner schweren Verletzung 2020 „nichts überstürzen". Kann die Elf von Sandro Wagner dem Spitzenreiter trotzdem ein Bein stellen und den kleinen Bayern bei ihrer Aufholjagd helfen? Wir berichten ab 13.30 Uhr im Live-Ticker. (kk)