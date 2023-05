SpVgg Unterhaching gegen TSV Rain LIVE: Holt Haching zur Meisterfeier den nächsten Sieg?

Von: Vinzent Fischer

Markus Schwabl und die SpVgg Unterhaching treffen auf den TSV Rain/Lech. © IMAGO/Sven Leifer

Am 37. Spieltag der Regionalliga Bayern trifft die SpVgg Unterhaching auf den TSV Rain am Lech. Wir berichten im Live-Ticker.

37. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen TSV Rain/Lech

Die SpVgg Unterhaching steht schon vor ihrem letzten Liga-Heimspiel der Saison als Meister fest. Der TSV Rain/Lech ist seit vier Spielen sieglos.

Anpfiff im Hachinger Sportpark ist um 14.00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Die SpVgg Unterhaching ist in dieser Regionalliga-Saison der Maß der Dinge. War das Meisterrennen mit den Würzburger Kickers bis zur Winterpause noch ein knappes, bewies das Team um den scheidenden Trainer Sandro Wagner am Ende den längeren Atem und machte bereits drei Spieltage vor Schluss den Meistertitel fest.

Im letzten Liga-Heimspiel gegen den TSV Rain/Lech will die Mannschaft den errungenen Titel feiern. Zahlreiche Zuschauer werden im Hachinger Sportpark erwartet. Noch dazu, weil die Spielvereinigung den Inklusionstag 2023 ausgerufen hat.

SpVgg Unterhaching gegen TSV Rain im Live-Ticker: Schwabl hofft auf Drittliga-Aufstieg

Seit 10 Spielen ist die SpVgg Unterhaching unbesiegt. Im letzten Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg durfte die zweite Garde bei den Hachingern ran. Und machte ihre Aufgabe beim 0:0 nicht schlecht. Es ist davon auszugehen, dass Trainer Sandro Wagner auch gegen den bereits als Absteiger feststehenden TSV Rain einige Kräfte schonen wird.

Die bisherige Pflichtspiel-Bilanz spricht aber sogar für den TSV Rain. Zwei Siege holte der TSV gegen Haching, bei zwei Remis gab es nur einen Hachinger Sieg. Im Heimspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.

Trotz der finanziellen Engpässe Anfang des Jahres peilt die SpVgg Unterhaching die Rückkehr in die 3. Liga an. Zwei Relegationsspiele müssen die Vorstädter dafür bestreiten, in denen es gegen den Meister der Regionalliga Nordost geht. Gegner wird vermutlich der designierte Meister und Ex-Bundesligist FC Energie Cottbus.

„Erst wird der Akku aufgeladen, dann gibt es Teambildungs-Maßnahmen und ein Kurz-Trainingslager“, schildert Kapitän Seppi Welzmüller nach dem Aschaffenburg-Spiel den Zeitplan bis zu den Relegationsspielen. Auch Präsident Manfred Schwabl hofft auf den Aufstieg: „Ich hoffe, wir können im Juni alle gemeinsam den Sprung in die dritte Liga feiern“. (vfi)