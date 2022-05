Regionalliga LIVE: Macht Heimstetten den vorentscheiden Schritt im Abstiegskampf?

Von: Korbinian Kothny

Der SV Heimstetten möchte nach dem Last-Minute-Sieg am Wochenende wieder jubeln. © IMAGO/Revierfoto

Der SV Heimstetten ist bei der SpVgg Greuther Fürth II zu Gast. Die Schmitt-Elf kann mit einem Sieg den Klassenerhalt fast schon perfekt machen. Der Live-Ticker.

Fürth - Kellerduell im Sportpark Ronhof am Mittwochabend. Wenn um 18.30 Uhr die Reserve der SpVgg Greuther Fürth den SV Heimstetten aus der Landeshauptstadt empfängt, geht es für beide Mannschaften um nicht weniger als den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern.

Die deutlich bessere Ausgangslage vor dem Saisonendspurt haben dabei die Gäste aus Heimstetten. Der SVH rangiert derzeit auf einem direkten Nichtabstiegsplatz und hat noch vier Spiele zu absolvieren. Die Bundesliga-Reserve aus Franken liegt bei gleicher Anzahl an Spielen sieben Punkte hinter der Schmitt-Elf auf dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Regionalliga Bayern: SV Heimstetten mit der besten Ausgangsposition

Dazwischen liegen der SC Eltersoorf und der FC Memmingen auf den Relegationsplätzen. Eltersdorf ist punktgleich mit den Hoaschdengern, hat aber nur noch zwei Spiele zu absolvieren. Der FCM liegt drei Punkte hinter Heimstetten und hat auch schon ein Spiel mehr absolviert.

Mit einem Sieg in Fürth dürften die Heimstettener also den vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Die Mannschaft von Christoph Schmitt hat zudem das deutlich besserer Torverhältnis und empfängt am vorletzten Spieltag noch den SC Eltersdorf.

„Wir werden versuchen zu punkten - koste es, was es wolle.“

Mit der SpVgg Greuther Fürth wartet allerdings ein Gegner, der sich noch nicht aufgegeben hat. Die Reserve des Bundesliga-Absteigers wurde in den letzten zehn Spielen nur dreimal bezwungen und kann unter anderem auf die Profierfahrung von Ex-Löwe Daniel Adlung zurückgreifen.

SV-Heimstetten-Coach Schmitt hat die drei Punkte trotzdem fest im Blick:. „Aber egal, welche Mannschaft beim Gegner auf dem Platz steht: Wir werden versuchen zu punkten - koste es, was es wolle“, gibt der 36-Jährige die Marschroute vor. Gelingt Heimstetten der wichtige Dreier oder greift das Kleeblatt nach seinem letzten Strohhalm? Wir berichten im Live-Ticker. (kk)