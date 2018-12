Siegtreffer gegen Heimstetten - Nappo hat „keine Schuldgefühle“ 

Torjäger leidet mit Ex-Kollegen

von Fussball Vorort FuPa Oberbayern schließen

Im Heimspiel gegen Heimstetten hat Sebastiano Nappo seinen ehemaligen Kollegen einen Punkt vermasselt. Bei Fussball Vorort spricht der Torjäger über den FC Augsburg und den erneuten Siegtreffer gegen seine alten Kollegen.

Ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern glückte dem FC Augsburg II am letzten Spieltag gegen Schlusslicht SV Heimstetten. Mit dem nun bereits dritten Sieg in Folge konnte die Mannschaft von Trainer Alexander Frankenberger ihre Mini-Serie fortsetzen.

Maßgeblichen Anteil daran trug Angreifer Sebastian Nappo, der gegen seinen ehemaligen Klub SV Heimstetten wie im bereits Hinrundenspiel zum Sieggarant wurde. Mit seinem Tor zum 2:1 markierte Nappo nach seiner Einwechslung in Halbzeit zwei den Endstand. Damit stoppte er den zarten Aufschwung seines Ex-Klubs, der nach zwölf Spielen ohne Sieg am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Aschafffenburg endlich wieder einen Dreier feiern konnte.

„Es war ein besonderes Tor für mich. Ich fühle außerhalb des Platzes natürlich mit meinen alten Kollegen. Aber auf dem Platz trage ich keine Schuldgefühle mit mir herum‘‘, so der 23-Jährige.

Während des so eminent wichtigen Spieles gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt der Regionalliga Bayern begann Nappo zunächst auf der Ersatzbank. Bereits kurz vor seiner Einwechslung in der 70. Spielminute war Torjäger Nappo von sich überzeugt und kündigte seinen Treffer an. „Ich benötige für solch ein Tor keine außergewöhnliche Vorbereitung. Ich wusste, dass ich es machen werde. Ich habe es einfach gefühlt.“

„Es gefällt mir nicht, sie da unten zu sehen“

In der vergangenen Spielzeit 2017/2018 war Sebastiano Nappo mit 28 Toren in 36 Spielen noch der Aufstiegsgarant aufseiten der Heimstettener. Der Offensiv-Allrounder will sich bei den bayerischen Schwaben für die erste Mannschaft empfehlen. „Klar denkt man an die Bundesliga‘, gibt der Torschützenkönig der letzten Bayernliga-Spielzeit zu. Zugleich schränkte Nappo jedoch demütig ein: „Meine Hauptaufgabe ist, mich auf die zweite Mannschaft zu fokussieren. Ich möchte mich mit Toren empfehlen. Alles andere zählt im Moment nicht.‘‘

Mit dem Siegtreffer gegen Heimstetten erzielte der 23-Jährige bereits sein sechstes Tor im 18. Regionalligaspiel für die Fuggerstädter. Nappo wusste um die Bedeutung der Aufgabe im letzten Spiel vor der Winterpause: „Wir stecken wie Heimstetten ebenfalls tief unten drin. Deshalb ist Mitleid mit dem Gegner nicht angebracht. Auch wenn es schön war, die alten Freunde auf dem Platz wiederzusehen.‘‘

Der FC Augsburg II hat seine Ausgangsposition mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Relegationsabstiegsplatz verbessert. Somit kann die Mannschaft unter der Regie von Trainer Frankenberger etwas beruhigter die Pause genießen.

Heimstetten dagegen belegt mit 19 Punkten den letzten Platz und behält damit weiterhin die rote Laterne. „Es gefällt mir nicht, sie da unten zu sehen. Es fällt schon sehr schwer zu sehen, wie sie leiden müssen‘‘, sagte Nappo. Für den Italiener und sein Team geht es am 2. März 2019 wieder um Punkte. Dann spielt der FC Augsburg II beim ambitionierten 1.FC Schweinfurt. Der SV Heimstetten bekommt es zu Hause mit dem TSV Buchbach zu tun.

Text: Fabian Schönrock