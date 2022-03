Irre Schlussphase! SV Heimstettten feiert Last-Minute-Punkt gegen Schweinfurt

Von: Vinzent Fischer

Erwartet mit dem 1. FC Schweinfurt ein Spitzenteam: Heimstettens Trainer Christoph Schmitt. © Imago / foto2press

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern spielt der SV Heimstetten gegen den 1. FC Schweinfurt. Die Partie im Live-Ticker.

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der SV Heimstetten den 1. FC Schweinfurt.

Die Franken sind die torgefährlichste Mannschaft der Liga, der SVH hingegen ist seit 10 Spielen sieglos.

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Heimstetten - 10 Spiele in Folge ohne Sieg, noch dazu in den letzten 10 Partien mindestens jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert: Beim SV Heimstetten ist derzeit Krisenstimmung angesagt. Die Lage bei den „Hoaschdengern“ ist mehr als brenzlig. Mit lediglich 21 Punkten der SVH auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwei Punkte trennt den Verein von den Relegationsplätzen, derer fünf sind es auf einen Nichtabstiegs-Platz. Allerdings hat das Team um Trainer Christoph Schmitt bereits bis zu drei Spiele mehr als die Konkurrenz absolviert. Für den SV Heimstetten ist es also dringend an der Zeit, zu punkten.

Mit dem 1. FC Schweinfurt kommt allerdings ein harter Brocken auf die Schmitt-Elf zu. Mit 75 Toren stellen die Schnüdel den besten Angriff der Liga - noch vor den FC Bayern Amateuren. Mit 6:0 bezwangen die Franken den FC Augsburg II zum Auftakt in das Fußball-Jahr 2022. „Die Schweinfurter haben immense Qualität im Kader, das haben sie zuletzt gegen Augsburg II ja wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, ist sich auch SVH-Trainer Christoph Schmitt der Herausforderung bewusst. Bei den „Hoaschdengern“ kehrt Fabio Sabbagh nach seiner Sperre in den Kader zurück, dafür muss Valentin Micheli gesperrt passen. Zudem fallen Moritz Hannemann und Sascha Hingerl verletzt aus. (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA