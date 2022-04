1. FC Schweinfurt gegen SpVgg Unterhaching im Live-Ticker: Hält die starke Serie der Wagner-Elf?

Von: Vinzent Fischer

Will bei den heimstarken Schweinfurtern die nächsten drei Punkte einfahren: Haching-Trainer Sandro Wagner. © Imago Images / Sven Leifer

In der Regionalliga Bayern ist die SpVgg Unterhaching am Samstag (14 Uhr) zu Gast beim 1. FC Schweinfurt. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie im Sachs-Stadion.

Die SpVgg Unterhaching ist am 34. Spieltag der Regionalliga Bayern beim 1. FC Schweinfurt gefordert.

Die Elf von Trainer Sandro Wagner schwimmt aktuell auf einer Erfolgswelle und ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Die Schnüdel sind das heimstärkste Team der Liga.

Anpfiff im Sachs-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Unterhaching/Schweinfurt - Es läuft bei der SpVgg Unterhaching. Seit nunmehr sechs Spielen sind die Vorstädter aktuell ungeschlagen. Nach den vielen Aufs und Abs kann die Truppe von Trainer Sandro Wagner endlich konstant ihre Leistung abrufen. Unter anderem konnte Haching die Siegesserie der Übermacht SpVgg Bayreuth unterbrechen, zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:0 beim FV Illertissen, dem Überraschungsteam der Liga.

Für die Vorstädter geht es in den verbleibenden Spielen der Saison darum, sich bestmöglich auf die kommende Spielzeit einzuspielen und vorzubereiten. Als mittelfristiges Ziel hat Präsident Manfred Schwabl die Rückkehr in die 3. Liga ausgegeben. Dieses Ziel wollen die Vorstädter in der nächsten Saison angehen. Doch zunächst geht es für die Hachinger nach Franken. Die Elf um Trainer Sandro Wagner muss gegen das heimstärkste Team der Liga bestehen. (Vinzent Fischer)