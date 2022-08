Regionalliga: Haching sieht rosarot - Bayern II lernt aus Fehlern

Spitzenreiter nach vier Siegen in vier Spielen: Die SpVgg Unterhaching hat allen Grund zu feiern. © imago

Die SpVgg Unterhaching schwebt weiter auf der Erfolgswelle, während die Bayern Amateure an ihren Aufgaben wachsen.

München – Abgesehen vom Heimspiel Türkgücüs gegen die Reserve der SpVgg Greuther Fürth, das zur Schonung des strapazierten Rasens im Grünwalder Stadion auf den 20. September verlegt wurde, wurde unter der Woche in der Regionalliga Bayern bereits der vierte Spieltag absolviert. Ihren Traumstart ausbauen konnte dabei die SpVgg Unterhaching. Mit maximaler Punktausbeute thront die Truppe von Sandro Wagner an der Spitze, im Heimspiel gegen Lokalrivale SV Heimstetten allerdings wankten die Hachinger am Dienstagabend beträchtlich.

Gut gebrüllt: Trainer Sandro Wagner. © imago

Die rund 1800 Fans im Sportpark, darunter 1860-Trainer Michael Köllner, erlebten ein S-Bahn-Derby, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb. Der Außenseiter ging durch Lukas Riglewski (10.) und Mohamed Awata (32.) zweimal in Führung, der Tabellenführer jedoch hatte jeweils eine Antwort parat durch Boipelo Mashigo (20.) und Mathias Fetsch (66.). In der Endphase schließlich gelang Manuel Stiefler der 3:2-Siegtreffer für die Platzherren (79.).

Haching-Coach Sandro Wagner fiel ein Stein vom Herzen: „Heimstetten war ein starker Gegner, durch die Rückstande war die Mannschaft unter Druck. Sicher haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir müssen weitere Schritte gehen.“ Gäste-Trainer Christoph Schmitt fühlte sich an die letzte Saison erinnert, als sein Team ebenso unglücklich mit 3:4 im Sportpark unterlag: „Das war ein Déjá-vu-Erlebnis, die Mannschaft hat sich aber sehr gut verkauft.“ Nach der nun schon dritten Niederlage rangiert der SVH immerhin weiter knapp vor der Abstiegszone.

FC Bayern II hält Anschluss an Spitze

Gestern Abend gastierten die „Bayern-Amateure“ bei Aufsteiger DJK Vilzing, der im Gegensatz zu den kleinen Bayern, die sich am zweiten Spieltag mit dem 0:2 bei Aufsteiger Ansbach schon einen Ausrutscher erlaubten, alle drei vorangegangenen Ligapartien für sich entschieden hatte. Noch ohne den zuletzt verpflichteten 29-jährigen Senegalesen Désiré Segbe konnte die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis nachweisen, dass sie aus dieser Niederlage gelernt hat.

Zwei Treffer in Vilzing: Bayerns Ranos. © imago

Der zweite Auftritt bei einem Aufsteiger endete mit dem zweiten 3:2-Sieg in Folge, nachdem am Sonntag Lokalrivale Türkgücü mit dem selben Ergebnis nach Hause geschickt worden war. Entsprechend zufrieden resümierte der argentinische Coach, dass seine Elf „auf einem schwierigen Platz gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel gemacht“ habe. Zwar hatten die Oberpfälzer zunächst zwei Führungen durch Grant-Leon Ranos (12., 52.) egalisieren können (17., 60.), dem Siegtreffer von Younes Aitamer (80.) aber hatten sie nichts mehr entgegenzusetzen. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel hielt der FCB-Talentschuppen den Anschluss zur Spitze, rangiert jetzt auf Rang drei. (mh, kik)