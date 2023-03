Hobsch lässt Haching jubeln: „Die Stimmung war prima“ – Bayern Amateure zeigen erneut „Charakater“

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Mehr ein Arbeitssieg als großer Glanz: Patrick Hobsch sorgte mit seinem Tor für den Erfolg gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. © imago

Die SpVgg Unterhaching profitiert nach ihrem Arbeitssieg von einem Patzer von Verfolger Würzburg in Vilzing (2:3).

München – Während der FC Bayern II erneut seine kämpferische Moral unter Beweis stellt, ist Türkgücü auf der Suche nach dem Abschlussglück – und Heimstetten nach dem Erfolg.

SpVgg Unterhaching - SpVgg Greuther Fürth II 1:0 (0:0) Der 19. Dreier der Hachinger in dieser Saison fiel unter die Kategorie Arbeitssieg. Dem Tabellenführer steckte die unglückliche Niederlage vor einer Woche beim FC Bayern II (1:2) sichtlich noch in den Kleidern. Bis zur Pause war gegen die flotte Reserve des Zweitligisten Sand im Getriebe. Im zweiten Abschnitt übernahm der Spitzenreiter zunehmend das Kommando, das erlösende 1:0 fiel aus einer Standardsituation: In der 54. Minute erzielte Patrick Hobsch seinen 14. Saisontreffer. Die Gastgeber versäumten es in der Folge den Vorsprung auszubauen, aber auch die Konter der Fürther blieben bis zum Schlusspfiff gefährlich. „Es war ein sehr intensives Spiel. Nach der Niederlage zum Auftakt war es für uns sehr wichtig die drei Punkte zu holen. Unsere Chancenverwertung müssen wir verbessern. Die Stimmung im Stadion war diesmal einfach prima“, sagte SpVgg-Trainer Sandro Wagner. kik

FC Bayern II - 1. FC Schweinfurt 05 3:2 (1:0). Im zweiten Spiel des Jahres gab es den zweiten Last-Minute-Sieg für die Bayern Amateure. „Wir haben eine super Mentalität gegen Haching gezeigt und gegen Schweinfurt wieder. Das spricht für den Charakter der Mannschaft“, sagte Bayerns Trainer Holger Seitz. In der ersten Hälfte setzte Taichi Fukui (22.) ein erstes Ausrufezeichen. Die im Anschluss drückenden Hausherren profitierten danach von der ungestümen Defensivarbeit der Unterfranken und bekamen zwei Foulelfmeter zugesprochen. Noch vor der Pause verwandelte Timo Kern vom Punkt zum 1:0 (29.) und nach dem Seitenwechsel erhöhte Désiré Sègbè per Strafstoß auf 2:0 (48.). Nach einem Lattentreffer von Yusuf Kabadayi (61.) kippte die Partie, wie aus dem Nichts traf der eingewechselte Pascal Moll per Doppelschlag zum Ausgleich (63., 83.). Wie in der Vorwoche gegen Haching legten die kleinen Bayern aber noch einmal nach und jubelten einem sehenswerten Flachschuss von Kabadayi zum 3:2 (90.+5). rmf

Türkgücü München - SpVgg Hankofen-Hailing 0:0. Türkgücü tat sich von Beginn an schwer, ein Freistoß von Maximilian Berwein (18.) sowie ein knapp rechts am Gäste-Tor vorbeistreifender Schuss des gut aufgelegten Angreifers blieben die einzigen beiden Chancen der Heimelf im ersten Durchgang (41.). In der zweiten Hälfte war Yannick Woudstra zu uneigennützig vor dem Gäste-Tor (48.) und Berwein per Kopfball (68.) sowie Ünal Tosun nach einer Hereingabe vom rechten Flügel zielten daneben (74.). Nach einer Schlussoffensive der in der zweiten Hälfte drückenden Niederbayern blieb es bei der Nullnummer. „Wir haben es leider nicht geschafft, unsere Torchancen zu nutzen“, bedauerte Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar nach dem zweiten Unentschieden in Serie. rmf

FV Illertissen - SV Heimstetten 2:0 (1:0). Der Tabellenletzte ist in die Restrunde so gestartet, wie er das Vorjahr beendet hat – mit einer Niederlage. Durch das 0:2 in Illertissen bleibt Heimstetten im achten Ligaspiel hintereinander ohne Sieg. In der Tabelle ist der Relegationsplatz für die Elf von Trainer Christoph Schmitt inzwischen 13 Punkte entfernt, weshalb es für das Ziel Klassenerhalt schon ein mittelgroßes Fußballwunder braucht. Immerhin: Personell sieht es für das zuletzt so gebeutelte Schlusslicht mittlerweile besser aus. So feierte in Illertissen nicht nur Ex-Profi Rico Strieder sein Debüt, sondern auch Abwehrchef Fabio Sabbagh war wieder mit dabei. In einer chancenarmen ersten Hälfte setzte der FVI den einzigen Nadelstich durch Darius Held in der 21. Minute. Kurz darauf hatte der SVH seine beste Szene, doch Sam Zander verfehlte das Ziel knapp. Nach dem Wechsel blieb Illertissen das etwas bessere Team und traf erneut durch Held zum 0:2-Endstand (84.). „Es war ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften“, resümiert Schmitt. „Der Sieg war nicht unverdient.“ ps