Regionalliga: Haching erobert die Spitze, kleine Bayern ernüchternd, Türkgücü unglücklich

Bereit zum Abheben: Mathias Fetsch bejubelt sein 2:0, das Unterhaching endgültig ins Rollen brachte. Foto: imago © imago

Der zweite Spieltag in der Regionalliga Bayern hatte so einiges zu bieten. Die Bayern-Amateure rutschen aus, Haching übernimmt die Spitze und Türkgücü agiert unglücklich.

München – Während sich Vizemeister FC Bayern II am zweiten Spieltag mit der 0:2-Niederlage bei Aufsteiger Ansbach einen heftigen Ausrutscher erlaubte, übernahm die SpVgg Unterhaching durch den souveränen 4:0-Heimerfolg über den FV Illertissen die Tabellenspitze. Absteiger Türkgücü dagegen musste eine unglückliche 1:2-Niederlage in Burghausen hinnehmen.

Der punktlose SV Heimstetten indes steht schon nach zwei Runden durch die 2:3-Pleite bei Aufsteiger Vilzing wieder mit dem Rücken an der Wand.

Wacker Burghausen – Türkgücü München 2:1 (1:1). – Vom ersten Dämpfer wollte Türkgücü-Coach Alper Kayabunar nach der ersten Saisonniederlage nicht sprechen. Dafür, so der 36-Jährige, sei die Leistung seiner Elf am Freitagabend zu gut gewesen, einzig „an der Chancenverwertung“ habe es gehapert. Auch angesichts der bescheidenen Zielsetzung Klassenerhalt sind Rückschläge durchaus einkalkuliert. Das Zustandekommen der Niederlage aber fuchste Kayabunar dann doch. Nachdem Albano Gashi die Münchner nach einem Zuspiel Benedikt Auburgers früh in Front gebracht hatte (11.), „haben wir einen Standard schlecht verteidigt“, wie Kayabunar monierte, sodass Ex-Löwe Felix Bachschmid für die Platzherren ausgleichen konnte (14.).

Ärgerlich für den Türkgücü-Coach, da seine Elf bis auf den Abschluss „alles auf den Platz gebracht hat, was wir uns vorgenommen hatten“. In der Nachspielzeit sollte sich die mangelhafte Chancenverwertung rächen, als Edin Huseini nach einem Fehler von Schlussmann Johann Hipper noch der Siegtreffer für Wacker gelang (91.). Angesichts der guten Vorstellung seiner Elf wollte sich Kayabunar nicht lange mit der ersten Saisonniederlage aufhalten. Bereits morgen (19.30 Uhr) tritt Türkgücü in der ersten Toto-Pokal-Hauptrunde bei Bezirksligist SpVgg 1906 Haidhausen an, „das nehmen wir sehr ernst“, betont Kayabunar, „auch wenn es auf dem Kunstrasenplatz nicht einfach wird, wollen wir unbedingt weiterkommen“. Am kommenden Sonntag steht dann eine ungleich härtere Prüfung auf dem Programm, wenn die Kayabunar-Elf beim FC Bayern II gastiert.

Ansbach – FC Bayern II 2:0 (1:0). – Nachdem die kleinen Bayern in der Vorsaison lediglich vier Spiele verloren hatten, setzte es nun schon am zweiten Spieltag der neuen Saison die erste Niederlage. Beim Aufsteiger musste Trainer Martin Demichelis zwar auf Jakob Mayer (Tor), David Herold (Innenverteidigung) und Lucas Copado (Angriff) verzichten, die mit den Profis an der USA-Tour teilnehmen. Dass Ansbach aber „am Ende verdient gewonnen“ habe, wie auch der 41-Jährige einräumte, war dennoch ernüchternd. Schon „vom Anstoß weg waren wir nicht konzentriert genug“, wie Demichelis bemängelte, „und haben den Gegner zu einem schnellen Tor kommen lassen“. Patrick Kroiß ließ Tom Abadjews schnellem 1:0 (2.) später noch den zweiten Treffer folgen (75.), die „Bayern-Amateure“ dagegen hätten laut ihrem Trainer „heute noch zwei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen“. In der gesamten Vorsaison war der Talentschuppen des Rekordmeisters nur zweimal ohne Treffer geblieben, die erste Niederlage musste erst im achten Spiel hingenommen werden.

SpVgg Unterhaching – FV Illertissen 4:0 (1:0). – Am zweiten Spieltag haben die Hachinger die Tabellenführung übernommen und sind auch gegen Illertissen der Favoritenrolle gerecht geworden. Allerdings dauerte es bis zur 39. Minute, ehe Boipelo Mashigo die Abwehr der in der Anfangsphase ebenbürtigen Gäste überwinden konnte. Nach dem Seitenwechsel freuten sich die 1350 Zuschauer über sehenswerte Treffer von Mathias Fetsch (51.), Simon Skarlatidis (61.) und Patrick Hobsch (64.). Einige Neuzugänge haben die Qualität gegenüber der Vorsaison deutlich gesteigert. Trainer Sandro Wagner konnte sich trotz der großen Überlegenheit etwas Kritik nicht verkneifen: „In der ersten Halbzeit waren wir noch zu hektisch, im zweiten Durchgang sehr gut, aber nicht überragend“. Von einer Favoritenrolle will der Ex-Nationalspieler vorerst nichts wissen, „wir sind noch lange nicht so weit, wie uns die Anderen sehen“. Bereits morgen (18.30 Uhr) ist die Wagner-Elf wieder im Einsatz, im Toto-Pokal gastiert die Spielvereinigung bei Bezirksligist TuS Feuchtwangen.

DJK Vilzing – SV Heimstetten 3:2 (0:1). – Im Umgang mit schmerzhaften Niederlagen entwickelte der stets in den Abstiegskampf verstrickte SVH in den letzten Jahren eine gewisse Routine. Das 2:3 bei Aufsteiger Vilzing aber war selbst für Heimstetten schwer zu ertragen. Nachdem Sam Zander die Gäste früh in Führung gebracht hatte (8.), schien Christoph Schmitts Mannschaft alles unter Kontrolle zu haben. Binnen 20 Minuten allerdings wurde die Partie aus der Hand gegeben, den drei Gegentoren (62., 64., 81.) hatte Valentin Micheli nur noch den Treffer zum Endstand entgegenzusetzen (93.). Vor allem „die individuellen Fehler“ nervten Schmitt, schon morgen (18.30 Uhr) immerhin kann sein Team wieder etwas Selbstvertrauen tanken. In der ersten Toto-Pokal-Hauptrunde ist der SVH bei Landesligist TSV Brunnthal gefordert. (Matthias Horner/Klaus Kirschner)