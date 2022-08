Maier zu gut für Regionalliga - Demichelis lässt PK sausen

Sebastian Maier erzielte zwei Freist0ßtore gegen den TSV Aubstadt. © IMAGO/Sven Leifer

Englische Woche in der Regionalliga Bayern. Bereits den achten Spieltag absolvierte die höchste bayerische Spielklasse unter der Woche, die Tabellenspitze blieb dabei in den Händen der SpVgg Unterhaching.

München – Mit dem 2:1-Arbeitssieg daheim gegen den TSV Aubstadt baute Sandro Wagners Mannschaft ihren exzellenten Start weiter aus. Die 1400 Zuschauer im Sportpark sahen bei den Gastgebern viel Leerlauf, aber auch zwei sehenswerte Treffer durch den 29-jährigen Sebastian Maier, der zwei Freistöße direkt versenkte (4., 61.). „Es ist schade, dass er bei seinen Qualitäten nur Regionalliga spielt, aber wir sind froh, dass er bei uns ist“, meinte Hachings Trainer Sandro Wagner.

Absteiger Türkgücü musste sich im Heimspiel gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg mit 0:1 geschlagen geben. Stareinkauf Caiuby stand erneut nicht im Kader, da immer noch keine Spielberechtigung vorliegt. Dass die Münchner dessen Abschlussqualitäten gebrauchen könnten, offenbarte sich im Grünwalder Stadion. Dem einzigen Treffer kurz vor dem Seitenwechsel durch den Koreaner Yunsang Hong ging ein leichtfertiger Ballverlust des Japaners Masaaki Takahara voraus (43.) voraus. Auch Rückkehrer Ünal Tosun konnte der Partie keine Wende geben. Nachdem Türkgücü auch im zweiten Heimspiel der Saison ohne eigenen Treffer geblieben war, erklärten Trainer Alper Kayabunar und der erneut starke Kapitän Marco Holz unisono, dass „wir noch Zeit brauchen“. Das nahende Pokalspiel gegen die Löwen sei „natürlich schon ein Thema in der Kabine“, bekannte Kayabunar, als Ausrede aber dürfe dies nicht herhalten, „wir müssen die kleinen Fehler abstellen, die Punkte kosten“.

Davon kann auch Martin Demichelis ein Lied singen. Im Anschluss an das 4:4 in Buchbach war der Trainer des FC Bayern II derart frustriert, dass er seinen Co-Trainer Stefan Buck die vierte sieglose Partie in Serie erklären ließ. „Normalerweise“, erklärte dieser, „dürfen wir uns das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen lassen“. Insgesamt dreimal hatten die „Bayern-Amateure“ beim oberbayerischen Regionalliga-Urgestein geführt, zwischenzeitlich sogar mit 4:2, am Ende aber reichte es dennoch nur zu einem Punkt. Den Treffern von Hyunju Lee (9.), Timo Kern (26.), Grant-Leon Ranos (65.) und Yusuf Kabadayi (77.) setzten die Platzherren ebensoviele Tore entgegen (24., 57., 84., 87.), „wenn du auswärts vier Tore machst“, resümierte Buck fassungslos, „musst du einfach mit drei Punkten nach Hause gehen“

Mit demselben Ergebnis reiste der SV Heimstetten vom Gastspiel beim FC Augsburg II zurück. 0:3 und 1:4 lag Christoph Schmitts Mannschaft bei der Reserve des Erstligisten bereits zurück, „eigentlich waren wir schon tot“, räumte auch der 37-Jährige ein. Sam Zander (57.), Emre Tunc (68., 91.) und Severin Müller (77.) sicherten dem verletzungsgeplagten SVH einen Zähler. (kik/mh)