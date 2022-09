Aufsteiger schockt Haching aus 40 Metern - Bayern Amateure „in einer schwieirgen Phase“

Ernüchtert: Die Hachinger Mathias Fetsch, Josef Welzmüller und Daniel Hausmann (v.l.). Foto: Sven Leifer © Sven Leifer

Nur eine Woche nach dem scheinbar wegweisenden 1:0-Erfolg beim Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers machte die SpVgg Unterhaching die Liga wieder spannend.

München – Durch die völlig unerwartete 1:2-Heimpleite gegen den niederbayerischen Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing schrumpfte der Vorsprung auf Würzburg wieder auf schmale zwei Zähler zusammen.

Den Blick inzwischen sogar nach unten richten muss derweil Vizemeister FC Bayern II. Die 0:1-Niederlage bei Schlusslicht FC Augsburg II war bereits die sechste sieglose Partie in Serie für die kleinen Bayern, der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Punkte. Diesen belegt aktuell Absteiger Türkgücü trotz des 4:2-Erfolgs beim VfB Eichstätt. Während Caiuby weiter nicht eingesetzt werden kann, debütierte dort Last-Minute-Einkauf Mario Crnicki. Den nächsten ganz bitteren Nackenschlag kassierte dagegen der personell arg gebeutelte SV Heimstetten mit der 1:2-Heimniederlage gegen Burghausen.

Unterhaching - Hankofen-Hailing 1:2 (1:1). Die Szene nach dem Schlusspfiff im Sportpark war bezeichnend: Während die Gäste aus dem Landkreis Straubing-Bogen eine Ehrenrunde liefen, kamen die Hachinger aus dem Kopfschütteln nicht heraus. Der Tabellenführer hatte gefühlte 90 Prozent Ballbesitz und Chancen am Fließband. Doch auch das war bezeichnend: Der einzige Treffer für die Gastgeber resultierte aus einem von Bernd Hobsch verwandelten Foulelfmeter (45.), ansonsten fehlte die letzte Konzentration vor dem gegnerischen Tor. Der Aufsteiger, der zuvor schon einmal in Führung gegangen war (35.), erzielte den Siegtreffer in der langen Nachspielzeit durch einen Heber aus 40 Metern von David Vogl über den nach vorne geeilten Hachinger Torhüter René Vollath (94.). „So ist Fußball“, meinte Hachings Trainer Sandro Wagner, „wenn man seine Chancen nicht nutzt, bekommt man noch ein Gegentor und verliert. Die Niederlage zeigt, dass wir auf dem Weg zum Topteam noch nicht so weit sind, wie uns die anderen sehen.“

FC Augsburg II - FC Bayern II 1:0 (0:0). „Wir sind in einer schwierigen Phase“, räumte auch Trainer Martin Demichelis nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge ein. Zuletzt hatte es für den Talentschuppen des Rekordmeisters eine solche Negativserie in der Regionalliga über den Jahreswechsel 2015/16 gegeben, Trainer war damals Heiko Vogel. Beim Schlusslicht aus Augsburg ließ der Nachwuchs des Rekordmeisters zwar etliche Chancen liegen, hatte aber auch Glück, dass der FCA-Nachwuchs zunächst noch einen Strafstoß vergab (22.). Nach einem Eckstoß aber gelang Raphael Akoto später dann doch der Augsburger Siegtreffer (75.), Demichelis tat es „leid für meine Jungs“. Fraglich, ob die Talente von der Säbener Straße gerüstet sind für den Kampf um den Klassenerhalt, auf den sich die „Bayern-Amateure“ in ihrer aktuellen Verfassung allmählich einstellen sollten. Am Samstag (13 Uhr) kommt es zum wegweisenden Kellerduell mit dem SV Heimstetten.

Eichstätt - Türkgücü München 2:4 (1:1). Die Spielberechtigung für Caiuby könnte noch länger auf sich warten lassen, als die Türkgücü-Verantwortlichen zuletzt einräumen mussten. Dafür stand der beim FC Bayern ausgebildete und zuletzt noch kurz vor Schließung des Transferfensters verpflichtete Mario Crnicki in der Startelf. Obgleich der 24-jährige Angreifer ohne Tor blieb, platzte am Samstagnachmittag der Knoten bei Türkgücü. Nach zuvor zwei Partien ohne eigenen Treffer sorgten Ünal Tosun (30.), Maximilian Berwein (59.) und Linor Shabani (75.) nach frühem Rückstand (21.) für einen souveränen Sieg, dazu kam ein Eigentor der Platzherren (49.). Trainer Alper Kayabunar bescheinigte seiner Elf „eine gute Leistung, wir haben verdient gewonnen“. Mit diesem wichtigen Sieg im Rücken freuen sich die Münchner Türken nun auf das brisante morgige Toto-Pokal-Lokalduell (19 Uhr) mit dem TSV 1860.

Heimstetten - Wacker Burghausen 1:2 (0:0). Die Abstiegskampf-Experten aus Heimstetten werden sich trotz des nächsten heftigen Rückschlags nicht unterkriegen lassen. „Wer uns jetzt schon abschreibt“, zeigte sich der gefrustete SVH-Coach Christoph Schmitt nach dem Abpfiff kämpferisch, „macht einen Fehler“. Dabei läuft derzeit wirklich alles gegen Heimstetten: Lediglich drei Feldspieler standen Schmitt aufgrund der Verletzungsmisere noch zur Verfügung, seine Elf zeigte trotzdem einen aufopferungsvollen Kampf mit spielerischen Elementen. Und nachdem Sam Zander die Platzherren vollkommen verdient endlich in Führung gebracht hatte (61.), schien sich nach zuvor vier Spielen ohne Sieg am Freitagabend doch alles zum Guten zu wenden. Als Ex-Löwe Felix Bachschmid aber nach einem Freistoß ausgeglichen hatte (72.), begann wieder das Zittern. Laut Schmitt „spielentscheidend war dann die Gelb-Rote Karte“ für Sebastian Burke (87.), denn in der Folge kamen die Gäste sogar noch zum Siegtreffer (89.). (Matthias Horner/Klaus Kirschner)