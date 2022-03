SpVgg Unterhaching: Hain zieht Memmingen den Stecker - Porta macht den Deckel drauf

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Besorgt die wichtige Führung: Stephan Hain. © IMAGO/Sven Leifer

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der FC Memmingen die SpVgg Unterhaching. Haching-Trainer Sandro Wagner muss auf vier Routiniers verzichten. Der Live-Ticker.

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern ist die SpVgg Unterhaching zu Gast beim FC Memmingen.

Die Mannschaft von Sandro Wagner ist 2022 noch ohne Punktgewinn.

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Memmingen/Unterhaching - Unruhige Tage bei der SpVgg Unterhaching: Zwei Niederlagen nach der Rückkehr aus der Winterpause trüben die Stimmung. Die Mannschaft um Trainer Sandro Wagner ist im Niemandsland der Regionalliga-Tabelle angekommen. Auch wenn die Verantwortlichen um Präsident Manfred Schwabl das Wort „Aufstieg“ in der ersten Saison nach dem Abstieg aus der 3. Liga nur vorsichtig in den Mund nehmen, hatten sich die Hachinger vermutlich dennoch eine stärkere Runde vorgestellt. Der Sicherheitsabstand der Vorstädter auf die Abstiegsränge ist zwar groß, doch ins Aufstiegsrennen kann die Spielvereinigung - jedenfalls in dieser Saison - nicht mehr eingreifen.

„Wir wollen gegen den FCM drei Punkte holen, das ist alles, was zählt!“

Nach dem Fehlstart in das Fußball-Jahr 2022 ist der Druck in Unterhaching groß.. Dazu kamen in dieser Woche noch die negativen Schlagzeilen rund um die Ausbootung von Felix Göttlicher. Zudem muss Trainer Sandro Wagner im Allgäu auf die erfahrenen Kräfte Niclas Anspach, Dominik Stahl, Markus Schwabl und Jose Vunguidica verzichten. Co-Trainer Thomas Kasparetti ist trotzdem zuversichtlich. „Wir haben das diese Woche aufgearbeitet und viel mit den Jungs gesprochen. Jetzt gilt der volle Fokus der Partie in Memmingen, und darauf sind wir vorbereitet. Dadurch, dass die U19-Spieler wieder an Bord sind, haben wir auch wieder mehr Tiefe im Kader. Wir wollen gegen den FCM drei Punkte holen, das ist alles, was zählt!“, lautet die Kampfansage des 38-Jährigen.

Auf der Trainerbank des FC Memmingen debütiert Fabian Adelmann. Der 30-Jährige kam vom damaligen Bayernliga-Nord-Spitzenreiter ATSV Erlangen und übernahm das Amt von Esad Kahric. Eigentlich hätte Adelmann bereits seinen Einstand feiern sollen, das Spiel gegen Schalding-Heining musste allerdings Corona-bedingt abgesagt werden. Der Übungsleiter sieht bei den Hachingern Schwachstellen: „Letzten Endes stehen bei den Hachingern ja dann doch immer noch einige Akteure mit viel Zweit- und Drittliga-Erfahrung auf dem Platz. Das zeigt uns, dass sie sich immer noch nicht so gefunden haben, wie sie es gerne hätten.“ (Vinzent Fischer)