Regionalliga: FCB II mit neuer Sachlichkeit zum Sieg - Haching gewinnt zum ersten Mal

Teilen

Wer behält den Überblick? Bayerns Lucas Copado (l.) erzielte gegen Schalding-Heining den Siegtreffer. © lackovic

Am Wochenende nahmen auch jene Teams den Spielbetrieb wieder auf, die bislang weiterhin in der elend langen Winterpause verharren mussten.

München – Während etwa der SpVgg Unterhaching mit dem 2:0-Erfolg in Memmingen im bereits dritten Spiel des Jahres endlich der erste Sieg gelang, war der FC Bayern II beim 1:0-Heimsieg über den SV Schalding-Heining nach über dreimonatiger Winterpause erstmals im neuen Jahr aktiv.

Da sich auch Tabellenführer SpVgg Bayreuth mit dem 3:0-Erfolg in Eltersdorf schadlos hielt, bleibt es an der Spitze unverändert beim Zehn-Punkte-Vorsprung der Oberfranken.

Mit einem neuen Pragmatismus allerdings haben die kleinen Bayern zur Aufholjagd geblasen, zum erst zweiten Mal in dieser Spielzeit reichte ein Tor für drei Punkte. Nachdem das Heimspiel in der Vorwoche gegen die „Bayern-Amateure“ der Witterung zum Opfer gefallen war, griff am Samstag auch der FC Pipinsried wieder ins Geschehen ein. Das letzte Pflichtspiel zuvor datierte von Ende November, im ersten Spiel 2022 musste sich die Mannschaft des im Sommer scheidenden Trainers Andreas Pummer in Illertissen mit 0:1 geschlagen geben. Für den SV Heimstetten indes war das Heimspiel gegen Schweinfurt der zweite Einsatz in diesem Jahr. Und mit dem 2:2 konnte immerhin die finstere Serie von zuvor neun Niederlagen in Serie beendet werden. Dennoch wartet der SVH seit Ende September vergeblich auf einen Sieg und belegt weiter einen Abstiegsplatz.

FC Bayern II – SV Schalding-Heining 1:0 (0:0): „Ob wir jetzt 1:0 oder 5:0 gewinnen“, bilanzierte Siegtorschütze Lucas Copado (53.) nach dem 1:0, „ist egal, Hauptsache wir haben am Ende drei Punkte“. Nüchtern, sachlich und ohne den bekannten Spektakelfußball sicherten sich die „Bayern-Amateure“ drei wichtige Zähler im Aufstiegsrennen, das trotz des großen Rückstands noch nicht entschieden ist, wenn es nach dem 18-jährigen Sohn von Ex-Profi Francisco Copado geht: „Wir dürfen uns nichts mehr leisten und sollten am besten jedes Spiel gewinnen“. Entscheidend dafür sei laut Copado „dass wir die Null halten“, denn „als Mannschaft haben wir das Ziel, aufzusteigen und nächste Saison dritte Liga zu spielen“. Derart forsche Töne waren von Trainer Martin Demichelis nicht zu hören, dieser schaut weiterhin lieber „von Spiel zu Spiel“.

FC Memmingen – SpVgg Unterhaching 0:2 (0:0): Im dritten Anlauf nach der Winterpause hat es geklappt, die Hachinger feierten den ersten Sieg 2022. Es war ein hartes Stück Arbeit, denn die Allgäuer, mit Ex-Löwe Timo Gebhart und dem ehemaligen Hachinger Dominik Stroh-Engel, zeigten sich im ersten Abschnitt durchaus ebenbürtig. Nach dem Seitenwechsel kam der Drittliga-Absteiger besser in Tritt und ein Routinier sorgte für die Vorentscheidung: In der 70. Minute erzielte Stephan Hain seinen 14. Saisontreffer. Der eingewechselte Sandro Porta beendete mit dem 0:2 in der 88. Minute die Bemühungen der Memminger, wenigstens einen Punkt zu ergattern. „Endlich haben wir uns für die harte Arbeit belohnt, unser Plan ist aufgegangen“, meinte der Hachinger Co-Trainer Thomas Kasparetti. Die Hachinger stehen jetzt vor einer englischen Woche, denn bereits am Dienstag steht das Nachholspiel in Eltersdorf auf dem Programm und am kommenden Freitag geht im Sportpark das Derby gegen den FC Bayern II über die Bühne. Durch die vielen Kontakte von Chefcoach Sandro Wagner zieht es weiter Prominenz in den Sportpark: Wie etwa die Trainingsgäste Holger Badstuber und Lukas Scholl sowie Ex-Löwe Stefan Aigner, der bei den Hachingern ein Trainer-Praktikum absolvieren wird.

SV Heimstetten – 1. FC Schweinfurt 05 2:2 (0:1): Trotz zweimaligem Rückstand (27., 87.) sicherte sich der SVH einen wertvollen Zähler für die Moral. Dabei hatte Ex-Löwe Mohamad Awata beim Stand von 0:1 zudem noch Gelb-Rot gesehen (55.). Lukas Riglewski per Handelfmeter (68., auch Schweinfurts Nico Rinderknecht musste dafür mit Rot vom Platz) und Jasper Maljojoki in der Nachspielzeit sorgten am Ende aber doch für Jubel bei den Platzherren. Der 19-jährige finnische Innenverteidiger war erst im Winter aus Unterhaching gekommen, mit seinem ersten Tor im zweiten Einsatz setzte er nun einen Schlusspunkt hinter die Albtraumserie von neun Niederlagen am Stück.

FV Illertissen – FC Pipinsried 1:0 (0:0): Es war keine einfache Woche für den FC Pipinsried: Trainer Andreas Pummer verkündete seinen Abschied zum Saisonende und auch die Niederlage in Illertissen fiel unglücklich aus. „Ich werde in Pipinsried aus rein privaten Gründen aufhören“, betonte der 39-Jährige. Die Gäste zeigten insgesamt eine gute Leistung und hatten durch Lucas Schraufstetter auch beste Tormöglichkeiten. Zur Schlüsselszene der Partie kam es in der 63. Minute, als Dominik Wolfsteiner die gelb-rote Karte kassierte. In Unterzahl fehlte Pipinsried auf dem schweren Boden die Kraft zu weiteren Offensivaktionen und in der 73. Minute gelang Max Zeller das Siegtor für Illertissen. „Es war ein kampfbetontes Spiel, durch den Platzverweis sind wir leider ins Hintertreffen geraten“, so Pummer. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)