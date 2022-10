SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Schweinfurt LIVE: Behält die Wagner-Elf die Tabellenführung?

Von: Alexander Nikel

Teilen

Zuletzt gab es für die SpVgg Unterhaching nur einen Punkt. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern den 1. FC Schweinfurt zu Gast. Wir berichten von der Partie ausführlich im Live Ticker.

Die SpVgg Unterhaching empfängt am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern den 1. FC Schweinfurt.

Anstoß im Sportpark ist am Samstag um 14:00 Uhr.

Wir berichten ausführlich im Live Ticker.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching ließ am vergangenen Wochenende im Kampf um die Tabellenspitze und den Aufstieg in die 3. Liga Punkte. Mit dem Remis beim Tabellenvorletzten TSV Rain/Lech zeigte sich Trainer Sandro Wagner sehr unzufrieden. Am Samstag kann die Spielvereinigung Wiedergutmachung betreiben. Leicht wird diese Aufgabe jedoch nicht. Denn mit dem 1. FC Schweinfurt kommt am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern eines der Topteams der letzten Jahre in den Sportpark. Wir berichten von der Partie am Samstag im ausführlichen Live Ticker. Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

Thomas Kasparetti: „Wir werden attackieren und auf Sieg spielen“

Die Gäste liegen mit 26 Zählern aus 18 Spielen auf dem sechsten Rang. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt jedoch nur fünf Punkte. Zuletzt gab es unter anderem ein Remis gegen Kellerkind SpVgg Anspach sowie gegen Tabellennachbar Viktoria Aschaffenburg, einen knappen Sieg gegen Aufsteiger DJK Vilzing sowie eine Pleite gegen Türkgücü München.

Ganz anders sind dagegen die Vorzeichen bei den Hachingern. Die Truppe von Starttrainer Sandro Wagner thront weiter auf dem ersten Platz, liegt aber nur noch einen Punkt vor den Würzburger Kickers. Die letzte Niederlage liegt bereits fast zwei Monate zurück. Zuletzt gab es sechs Siege am Stück. Gegen Schweinfurt soll die Tabellenführung erneut verteidigt werden. So klar gibt auch Co-Trainer Thomas Kasparetti die Marschrichtung vor: “Wir werden im eigenen Stadion vor den eigenen Fans attackieren und auf Sieg spielen!“ Verzichten muss das Trainerteam dabei weiter auf Florian Roggermeier, Stephan Hain, Dominik Stahl, Tizian Zimmermann, Ben Westermeier , Simon Skarlatidis und Sebastian Maier.