Zweikampf an der Spitze - Haching und Würzburg nach Siegen gleichauf

Teilen

Erzielte den Treffer zum Endstand: Manuel Stiefler (re.). © leifer

Knapp ein Drittel der Saison ist absolviert in der bayerischen Regionalliga. Und an der Spitze deutet mittlerweile alles auf einen Zweikampf zwischen den Würzburger Kickers und der SpVgg Unterhaching hin.

München – Leichte Vorteile scheinen dabei derzeit die Unterfranken zu haben, die zuletzt zweimal in Folge abgestiegen waren. Der 0:1-Heimniederlage Ende August im Spitzenspiel gegen Haching ließen die Kickers vier fulminante Siege folgen, drei in der Liga – mit dem imposanten Torverhältnis von 18:3 – sowie den 3:2-Erfolg im Toto-Pokal gegen Drittligist SpVgg Bayreuth. Am Freitag vermöbelten die Würzburger den FV Illertissen in dessen Stadion mit 6:0.

Haching präsentiert sich bei Weitem nicht so torhungrig, durch den 2:0-Heimerfolg über den FC Pipinsried aber konnte nach zuvor zwei Spielen ohne Sieg immerhin der Anschluss gehalten werden.

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien wollten die Hachinger endlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Dies gelang gegen einen oberbayerischen Kontrahenten, der sich sehr gut aus der Affäre zog. So hatte Pipinsried in einer starken Anfangsphase sogar Pech, dass Belmin Idrizovic nur die Latte traf (20.). Praktisch im Gegenzug staubte David Pisot zur Hachinger Führung ab (22.). Die Gäste steckten nie auf, aber es fehlte an der Durchschlagskraft in der Offensive. So bestimmten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel das Geschehen, vergaben aber viele hochkarätige Tormöglichkeiten. Erst das 2:0 durch Manuel Stiefler (77.) brachte dann die endgültige Entscheidung. Hachings Trainer Sandro Wagner lobte den Gegner und haderte einmal mehr mit der Chancenverwertung: „Wir haben viel liegengelassen, das ist ein ständiger Prozess, an dem wir weiter arbeiten.“ (Klaus Kirschner/Matthias Horner)