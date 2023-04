FC Bayern II schwächelt gegen Abstiegsaspirant: „So eine Halbzeit ist nicht zu akzeptieren“

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Kein Vorbeikommen: Fabian Eutinger vom TSV Rain hielt seinen Kasten sauber. © imago

Die SpVgg Unterhaching gewinnt nach Anlaufschwierigkeiten dank Toptorjäger Patrick Hobsch klar gegen Eichstätt.

München – Während das Auswärtsspiel von Türkgücü in Vilzing den widrigen Bedingungen zum Opfer fällt, verliert der FC Bayern II erstmals in diesem Jahr. Und beim Tabellenletzten Heimstetten gehen so langsam die Lichter aus.

SpVgg Unterhaching - VfB Eichstätt 4:1 (1:1). - Souverän verteidigten die Hachinger die Tabellenführung, aber die 1900 Zuschauer im Sportpark mussten sich in Geduld üben. Die Gäste, die in der Anfangsphase einige gute Chancen vergeigten, gingen sogar nach 35 Minuten durch Sebastian Graßl in Führung. Hachings Trainer Sandro Wagner kassierte wegen heftiger Reklamationen über diese Schiedsrichter-Entscheidung die gelbe Karte. Noch vor der Pause erzielte der seit Wochen in Hochform agierende Manuel Stiefler (39.) den Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel besaßen die mutigen Eichstätter einige gute Kontermöglichkeiten, aber nur der Tabellenführer schlug eiskalt zu. Wobei Patrick Hobsch ein lupenreiner Hattrick zwischen der 61. und 72. Minute gelang. „Er ist fast ein Jahrhundert-Neuzugang und kommt jetzt, gerechnet nach zwei Spielzeiten, auf über 50 Treffer, einfach hervorragend“, urteilte Wagner nach den „Hobsch-Festspielen“. In den letzten Partien lief die Hachinger Tormaschine auf Hochtouren, doch Wagner fand noch ein Haar in der Suppe: „Für unsere Verhältnisse haben wir dem Gegner viel ermöglicht, aber insgesamt bin ich mit der Entwicklung natürlich sehr zufrieden“. kik

Knipst wie er will: Hachings Patrick Hobsch (r.). © IMAGO/Sven Leifer

FC Bayern München II - TSV Rain/Lech 0:1 (0:1). - Die Ergebniskrise beim FC Bayern hat nun auch die Amateure einmal erwischt. Die im laufenden Kalenderjahr noch ungeschlagenen kleinen Bayern verloren ausgerechnet gegen den Abstiegsaspiranten aus Schwaben das erste Mal. „In der ersten Halbzeit waren wir sehr schlecht im Spiel. Da haben wir zu wenig investiert und das Thema war die Intensität. So eine Halbzeit ist nicht zu akzeptieren“, monierte Trainer Holger Seitz. Mit Ausnahme eines knapp vorbeigezielten Distanzschusses von Angelo Brückner (9.) und einer vertanen Gelegenheit von Top-Torjäger Grant-Leon Ranos (35.), kam von der vor allem in den Zweikämpfen harmlosen Heimmannschaft im ersten Durchgang offensiv sehr wenig. Den Gästen reichte hingegen ein schneller Vorstoß, den Kevin Gutia zum 0:1 vollendete (15.). Den im zweiten Durchgang klar überlegenen Bayern lief dann die Zeit davon. Der eingewechselte Désiré Sègbè vergab zwei Kopfbälle (47., 90.+2). Arijon Ibrahimovic scheiterte derweil zweimal allein vor dem Gäste-Tor kläglich (77., 81.). Sègbè schoss dann auch noch den eigenen Mann auf der Torlinie des Gäste-Gehäuses an (90.). Und der erst zur Halbzeit eingewechselte Kapitän Timo Kern blieb vor dem Tor des stark aufgelegten Rainer Schlussmanns Fabian Eutinger ebenfalls glücklos (90.+5). Mit der Ergebniskrise der Profis brachte Seitz die überraschende Niederlage gegen die Lechstädter nicht in Zusammenhang. „Klar beschäftigt man sich damit und spricht mal darüber“, meinte Seitz zu den Turbulenzen bei den Profis. „Aber man muss sich auf seinen eigenen Job konzentrieren.“ rmf

SV Heimstetten - TSV Aubstadt 1:4 (1:1). - Nach dem Auswärtscoup in Fürth hat sich der Tabellenletzte nicht auf der Gewinnerstraße halten können. Im eigenen Stadion vor der Minuskulisse von 95 Zuschauern verlor Heimstetten gegen Aubstadt mit 1:4. Dabei hatte es verheißungsvoll begonnen für den SVH, der nach zehn Minuten durch einen Foulelfmeter von Lukas Riglewski in Führung ging. Auf der anderen Seite vergaben die Gäste nach einer halben Stunde zwar einen Strafstoß, trafen jedoch durch Leonard Langhans kurz vor der Pause zum 1:1. Zu diesem Zeitpunkt spielte Heimstetten nach einer Ampelkarte für Fabio Sabbagh bereits in Unterzahl, was Aubstadt in der zweiten Hälfte ausnutzte: Nach Treffern von Ben Müller und Philipp Harlaß sowie einem Riglewski-Eigentor hieß es am Ende 1:4 aus Sicht des SVH, bei dem Ikenna Ezeala kurz vor Schluss nach einem Frustfoul Rot sah. ps