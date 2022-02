SpVgg Unterhaching verliert, Wagner genießt: „Stolz auf die Leistung“

Trotz Niederlage recht zufrieden: Sandro Wagner. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching verliert das erste Pflichtspiel des Jahres gegen Spitzenreiter Bayreuth. Cheftrainer Sandro Wagner ist trotzdem stolz auf seine Mannschaft.

München – Nach einer Pause von 78 Tagen ist die Punktrunde in der Regionalliga Bayern fortgesetzt worden. Im Blickpunkt stand besonders das Duell des souveränen Tabellenführers SpVgg Bayreuth mit der SpVgg Unterhaching. Dabei siegten die Gastgeber aus Oberfranken mit 2:1 gegen den Drittliga-Absteiger, der mit einem Mini-Aufgebot angereist war. Insgesamt fielen sieben Akteure aus diversen Gründen aus, zudem haben sich bei den im Tabellen-Mittelfeld angesiedelten Hachingern nach der Winterpause die Prioritäten verschoben.

„Sicher bleibt in den nächsten Jahren das Ziel die Rückkehr in die dritte Liga, aber aktuell müssen wir personell unsere U19 stärken, damit sie in der Junioren-Bundesliga weiter eine gute Rolle spielen können“, betonte Cheftrainer Sandro Wagner.

SpVgg Unterhaching: Florian Schmid gibt Debüt

Vor 1000 zugelassenen Zuschauern, die ordentlich Stimmung machten, erwischte Bayreuth den besseren Start. Markus Ziereis (5.) und Andreas Nollenberger (28.) sorgten für den 2:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel kamen die Hachinger, bei denen Neuzugang Florian Schmid (zuletzt FC Deisenhofen) sein Debüt gab, immer besser auf Touren. Es reichte aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Sandro Porta in der Nachspielzeit.

Trotz der Niederlage zog Sandro Wagner ein positives Fazit nach dem ersten Pflichtspiel im Jahre 2022: „Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft, es war richtig schön, wieder vor Zuschauen zu spielen. Insgesamt waren die Bayreuther abgezockter, aber wir haben uns gut verkauft. Am Freitag gegen Eichstätt, wollen wir es noch besser machen“. (Klaus Kirschner)