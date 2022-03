Bayern II zeigt Haching die Grenzen auf - Heimstettener Erlösung - Pummers Abschiedsreise

Teilen

Vorbereiter und Torschütze: Lucas Copado war beim 3:0-Sieg gegen Unterhaching Bayerns Bester. © lackovic

Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause untermauerte der FC Bayern II seine Ambitionen, doch noch einmal ein Wörtchen im Meisterschaftsrennen mitsprechen zu wollen.

München – Beim 3:0-Erfolg am Freitagabend in Unterhaching blieb der FCB-Nachwuchs zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer und bestätigte damit seine Ansprüche. Da auch Tabellenführer SpVgg Bayreuth keine Federn ließ und den VfB Eichstätt mit 4:1 bezwang, blieb es an der Spitze unverändert beim Zehn-Punkte-Vorsprung der Oberfranken. Mit einem Sieg im morgigen Nachholspiel gegen Eltersdorf allerdings können die „Bayern-Amateure“ diesen Rückstand auf sieben Zähler verringern. Sandro Wagners Hachinger, nur noch Regionalliga-Mittelmaß, treten ebenfalls bereits morgen wieder an, mit Schweinfurt 05 empfängt die Spielvereinigung dann den nächsten Spitzenclub.

Wertvolle Punkte im Abstiegskampf sammelte derweil der SV Heimstetten mit dem 2:0-Erfolg in Aschaffenburg ein. Weiter auf dem Vormarsch ist der FC Pipinsried. Dem 3:1-Erfolg am vergangenen Dienstag im Nachholspiel in Memmingen ließ Andreas Pummers Mannschaft am Samstag einen 1:0-Sieg in Schalding-Heining folgen. Der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz beträgt damit schon sieben Punkte.

SpVgg Unterhaching – FC Bayern II 0:3 (0:1). – In der Vorrunde musste sich die SpVgg Unterhaching dem FC Bayern II im Grünwalder Stadion mit 1:5 geschlagen geben. Aber die erhoffte Revanche ging auch im Rückspiel daneben. Im Sportpark gewann die Reserve des Rekordmeisters vor 2300 Zuschauern souverän mit 3:0 (Tore: Herrmann/42., Copado/64. und Booth/69.) und wahrte damit die Titelchancen. „Ich bin zufrieden, wir haben unsere Qualitäten gezeigt“, meinte Bayern-Coach Martin Demichelis. Dabei sei jedoch „in der Pause eine Ansprache nötig“ gewesen, erzählte der Argentinier, da sein Team im ersten Abschnitt „am Ball nicht unsere starke Seite gezeigt“ habe.

Die Hachinger dagegen befinden sich nach der Winterpause auf einer Achterbahnfahrt: Nach zwei Niederlagen gab es zuletzt zwei Siege – und jetzt wieder einen Rückschlag. Die Akteure waren enttäuscht, aber Trainer Sandro Wagner konnte der Derbypleite auch gute Seiten abgewinnen: „Für mich war es die beste erste Halbzeit, seitdem ich hier bin, das ist wichtig für unseren Entwicklungsprozess“. Der Ex-Nationalspieler erkannte aber auch den Unterschied zu den Bayern: „Uns fehlte es an der Abschlussqualität, da war der Gegner eiskalt“. Die Hachinger konnten aus einem Dutzend Eckbällen kein Kapital schlagen, der verletzungsbedingte Ausfall von Torjäger Stephan Hain wog schwer.

Bei den kleinen Bayern wusste insbesondere Lucas Copado zu gefallen. Der Enkel des erst kürzlich verstorbenen Hachinger Machers Toni Schrobenhauser, für den zu Beginn noch eine Schweigeminute abgehalten wurde, glänzte als Vorbereiter (des Treffers von Herrmann) und Torschütze. Bei den Hachingern möchte Wagner morgen in der zweiten englischen Woche in Folge personell einige Umstellungen vornehmen, auch wenn mit Schweinfurt erneut ein Großkaliber der Liga im Sportpark gastiert.

Vikt. Aschaffenburg – Heimstetten 0:2 (0:1). – Wieder einmal bestätigte der SV Heimstetten seinen Ruf als Überlebenskünstler. Seit Ende September hatte der SVH nicht mehr gewonnen, elf Partien waren seither ohne Sieg ins Land gezogen. Und dann musste der Tabellen-Vorletzte nach der längsten Auswärtsfahrt der ganzen Saison ins unterfränkische Aschaffenburg auch noch feststellen, dass er seine Trikots zu Hause vergessen hatte. „Die Viktoria war so nett“, schilderte Heimstettens Co-Trainer Roman Langer die Lösung dieses Problems, „uns einen Trikotsatz zu leihen“. So liefen am Freitagabend zwei Mannschaften mit Aschaffenburg-Jerseys über den Platz. Die drei Punkte aber nahm die „falsche Viktoria“ aus Kirchheim mit. Nachdem Ensar Skrijelj der Führungstreffer gelungen war (26.), vergab Lukas Riglewski in der Schlussphase zunächst noch einen Strafstoß (82.), um nur wenig später doch den Endstand herzustellen (85.). Vielleicht sollte der SVH künftig immer in Aschaffenburg-Trikots auflaufen.

Schalding-Heining – FC Pipinsried 0:1 (0:0). – Der Verlust von Trainer Andreas Pummer, der sich im Sommer gen Deisenhofen verabschiedet, ist schmerzhaft für den FCP. Ist doch der Aufschwung, den die Pipinsrieder seit Pummers Amtsantritt Anfang November nahmen, unverkennbar. Dank des Siegtreffers des erst kurz zuvor eingewechselten Marvin Jike (61.) wurde am Samstag in Pummers siebtem Spiel bereits der vierte Sieg gefeiert. Anstatt sich für sein glückliches Händchen selbst zu beweihräuchern, gab sich der 39-jährige FCP-Coach betont bescheiden: „Wir hatten auch Glück, dass Marvin gleich mit seiner ersten Aktion das Siegtor erzielte.“ Den Kampf um den Ligaverbleib überlässt man damit weitestgehend der Konkurrenz, Pummer wird sich aller Voraussicht nach als erfolgreicher Retter in die Vereinsannalen eintragen. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)