SpVgg Unterhaching: Hobsch patzt per Panenka – und trifft doppelt

Zum Abheben: Patrick Hobsch (34) entschied das Derby gegen Türkgücü fast im Alleingang ab. Foto: Leifer © Leifer

Doppelspieltag in der bayerischen Regionalliga. Nachdem am Freitag der 14. Spieltag ausgetragen wurde, folgte gestern bereits der 15..

München – Das Spitzenduo hielt sich erneut schadlos und verbuchte jeweils optimale sechs Punkte. Die Würzburger Kickers behaupteten die Tabellenführung durch einen 3:0-Erfolg in Heimstetten und den gestrigen 3:1-Heimsieg über Wacker Burghausen (nach 0:1-Halbzeitrückstand).

Die SpVgg Unterhaching jedoch bleibt dem Drittliga-Absteiger auf den Fersen, durch den 3:1-Arbeitssieg am Freitag zu Hause gegen Aufsteiger SpVgg Ansbach (Tore: Anspach (2), Hobsch) sowie den souveränen 3:0-Erfolg gestern bei Türkgücü sind die Hachinger weiterhin punktgleich. Türkgücü hatte am Freitag nach Rückstand noch mit 2:1 in Aschaffenburg gewonnen (Tore: Berwein, Y. Woudstra), gestern aber blieb der Drittliga-Absteiger chancenlos. Ein bitteres Wochenende erlebte derweil der FC Bayern II. Der enttäuschenden 2:4-Heimpleite am Freitag gegen die SpVgg Greuther Fürth II (beide Tore durch Eyüp Aydin) ließ der Nachwuchs des Rekordmeisters gestern eine 0:2-Niederlage in Aubstadt folgen. Ebenfalls ohne Punkte blieb Schlusslicht SV Heimstetten, dem sowohl bei der 0:3-Heimniederlage am Freitag gegen Spitzenreiter Würzburg als auch beim gestrigen 0:1 bei Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing kein Treffer gelang.

Türkgücü München - SpVgg Unterhaching 0:3 (0:1). – Erstaunlich ungefährdet nahm die Spielvereinigung die unbequeme Auswärtshürde gestern im Grünwalder Stadion. Mit erst fünf Heimtoren stellt Türkgücü die ungefährlichste Offensive vor eigenem Publikum, dieses Defizit wurde von den Hachingern schonungslos aufgedeckt. Dabei hatte Hachings Top-Torjäger Patrick Hobsch zunächst sogar noch nach einem Foul von Türkgücü-Schlussmann Johann Hipper an Boipelo Mashigo die große Chance zur Führung fahrlässig liegen gelassen, als er den fälligen Strafstoß leichtfertig mittig in Hippers Arme lupfte (27.). Noch vor dem Seitenwechsel allerdings konnte Hobsch seinen Fauxpas korrigieren, indem er eine Flanke von Simon Skarlatidis zur Hachinger Führung einköpfte (44.).

Kurz nach dem Wiederanpfiff überraschte schließlich Skarlatidis selbst den zu weit vor seinem Tor postierten Hipper mit einem Heber aus gut 35 Metern zum 0:2 (50.). Wenig später sorgte Hobsch mit seinem neunten Saisontor für die frühe Enntscheidung (64.). Türkgücü-Coach Alper Kayabunar aber wollte sich nach zuvor fünf Siegen in sechs Partien „die Laune nicht verderben lassen“. Nach der langen Auswätsfahrt am Freitag nach Aschaffenburg habe seiner Elf „ein bisschen die Kraft gefehlt“, resümierte der 36-Jährige, man habe auch „einfach den Unterschied gemerkt zwischen uns und einer Mannschaft, die unter Profibedingungen arbeitet“. Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti indes attestierte seinem Team „ein richtig gutes Spiel“.