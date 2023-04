SpVgg Unterhaching gegen VfB Eichstätt LIVE: Setzt die Wagner-Truppe seine Serie fort?

Von: Alexander Nikel

Stephan Hain traf gegen den FC Pipinsried erstmals seit 13 Monaten wieder. © Sven Leifer

Am Ostermontag zeigte die SpVgg Unterhaching wieder einmal seine ganze Klasse. Im Heimspiel gegen den VfB Eichstätt soll nun der nächste Sieg eingefahren werden.

Die SpVgg Unterhaching hat am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern den VfB Eichstätt zu Gast.

Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching marschiert weiter unaufhaltbar in Richtung Regionalliga-Meisterschaft. Am Ostermontag schien es bis zur Pause so, als könnte ausgerechnet Kellerkind FC Pipinsried dem Spitzenreiter ein Bein stellen. Nach einer wohl etwas lauteren Kabinenansprache von Startrainer Sandro Wagner und ein paar taktischen Veränderungen zeigte die Spielvereinigung wieder ihr wahres Gesicht und siegten nach einem wahren Sturmlauf im zweiten Durchgang mit 8:1. Vor der Pause hatte Toptorjäger Patrick Hobsch die frühe Führung der Hausherren ausgeglichen. Nach der Pause legte der Stürmer noch zwei Tore nach. Zudem durften sich auch zweimal Manuel Stiefler, Mathias Fetsch, Stephan Hain sowie Simon Skalatidis in die Torschützenliste eintragen.

Mit dem VfB Eichstätt geht es für den Primus nun gegen das nächste Team aus der unteren Tabellenregion. Der VfB liegt derzeit auf dem elften Tabellenplatz. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Gefahrenzone. Ein einfaches Unterfangen wird die Partie für den großen Favoriten jedoch nicht. Fünf der acht Spiele in 2023 konnten die Eichstätter für sich entscheiden. Am vergangenen Spieltag gab es einen Dreier gegen die Viktoria aus Aschaffenburg.

Haching weiter auf dem Vormarsch - Drittliga-Lizenz weiter unsicher

Nach zwei Pleiten in den ersten drei Begegnungen nach der Winterpause haben sich die Hachinger wieder vollkommen stabilisiert. Vier Siege aus den nachfolgenden fünf Partien und ein Torverhältnis von 19:3-Toren stehen zu Buche. Sportlich stellt sich nicht die Frage, ob die SpVgg sich an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga qualifizieren wird. In den Sternen steht dagegen, ob die Wagner-Truppe, die nächste Saison von U19-Coach Marc Unterberger trainiert wird, überhaupt die Lizenz für die dritthöchste Spielklasse erhalten wird.

Bevor sich dies entscheidet, steht erst einmal das Heimspiel gegen den VfB Eichstätt an. Wir berichten von der Partie im ausführlichen Live-Ticker. (Alexander Nikel)