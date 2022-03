SV Heimstetten bestätigt die Trendwende – Ersatzgeschwächte Hachinger schlagen Pipinsried

Traf kurz nach der Halbzeit: Lukas Riglewski brachte Heimstetten gegen Buchbach in Führung. © Sven Leifer

Dem SV Heimstetten gelingt der zweite Erfolg in Serie. Pipinsried unterliegt arg ersatzgeschwächt der SpVgg Unterhaching. Die kleinen Bayern müssen warten.

München – Der Spitzenreiter will sich einfach keine Blöße geben. Nachdem der FC Bayern II mit dem 5:1-Erfolg am vergangenen Dienstag im Nachholspiel gegen den SC Eltersdorf den Rückstand auf Tabellenführer Bayreuth auf sieben Zähler verringern konnte, zogen die Oberfranken am Wochenende wieder auf zehn Punkte davon.

Während der ehemalige Zweitligist mit dem souveränen 3:0-Erfolg am Freitagabend in Memmingen auch seine fünfte Partie in diesem Jahr gewann, mussten die kleinen Bayern unfreiwillig aussetzen. Das Heimspiel gegen Schlusslicht 1860 Rosenheim wurde wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Gästen abgesagt. Da die kleinen Bayern auch am kommenden Wochenende wegen einiger Länderspiel-Abstellungen pausieren, kann Bayreuth seinen Vorsprung auf 13 Punkte ausbauen. Am Ostermontag, dem 18. April, kommt es dann in Bayreuth zum direkten Duell.

Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching indes fuhr mit dem 2:1-Erfolg am Samstag in Pipinsried nach zuvor nur einem Punkt aus zwei Spielen wieder einen Sieg ein. Die Spitze ist für Sandro Wagners Hachinger dennoch nicht einmal mehr mit dem Fernglas zu erblicken. Auch Pipinsried rangiert im Mittelfeld, für Andreas Pummers Mannschaft aber ist diese Platzierung trotz der Niederlage gegen Haching eine echte Errungenschaft.

Tief in den Kampf um den Klassenverbleib verstrickt ist derweil der SV Heimstetten. Mit dem 2:0-Heimerfolg am Samstag über den TSV Buchbach aber gelang Christoph Schmitts SVH nicht nur der zweite Sieg in Folge: Auch die Abstiegsränge konnten die Kirchheimer damit hinter sich lassen.

FC Pipinsried - SpVgg Unterhaching 1:2 (1:2): Die vielen personellen Probleme auf beiden Seiten bestimmten die Diskussionen vor dem oberbayerischen Derby. So war der Kader der Gastgeber wegen der vielen Ausfälle auf 14 Akteure geschrumpft. Auch der Drittliga-Absteiger musste auf sechs Akteure verzichten und einen Schock überwinden: So hat sich Stephan Hain einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der 33-jährige Ex-Löwe fällt damit monatelang aus.

Die 427 Zuschauer konnten sich trotzdem an einer flotten Partie erfreuen und in der Anfangsphase ging es richtig rund: Nach zehn Minuten brachte Pablo Pigl die Heimelf per Strafstoß in Führung. Nachdem Ben Westermeier umgehend den Ausgleich erzielte (11.), sorgte Patrick Hobsch ebenfalls per Elfmeter für den zweiten Treffer der Hachinger (18.). Der Neuzugang, der im Sommer aus Lübeck gekommen war und auch noch die Latte traf, konnte sich damit auf 21 Saisontreffer verbessern. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hachinger weitgehend das Geschehen, Pipinsried dagegen fehlte die nötige Konsequenz in der Offensive, um wie in der Vorrunde (1:1 im Sportpark) noch einen Punkt gegen den Favoriten zu ergattern.

„Trotzdem muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, mit diesem kleinen Kader hat sie vorbildlich gekämpft, es fehlten nur Kleinigkeiten und die letzten Körner, um noch zu einem Unentschieden zu kommen“, meinte FCP-Trainer Andreas Pummer. Dem konnte der Hachinger Coach Sandro Wagner nur zustimmen: „Wir sind glücklich über diesen knappen Sieg, es war nicht einfach gegen einen guten Gegner, aber für uns war es ein weiterer Entwicklungsschritt. Wir sind auf dem besten Weg, die Regionalliga richtig anzunehmen.“

SV Heimstetten - TSV Buchbach 2:0 (1:0): Drei „dringend notwendige Punkte“ verbuchte der SV Heimstetten mit dem Heimsieg am Samstag, wie Trainer Christoph Schmitt anschließend erleichtert bilanzierte. Nach dem 2:0-Erfolg in der Vorwoche in Aschaffenburg, mit dem die fürchterliche Serie von elf Spielen ohne Sieg beendet wurde, konnte der SVH damit direkt nachlegen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Lukas Riglewski die Platzherren nach einem Foul an Ensar Skrijelj per Strafstoß in Führung (43.). Im zweiten Abschnitt wurde dieser Vorsprung mit aller Macht verteidigt, Buchbach fiel offensiv wenig ein und in der Nachspielzeit stellte Emre Tunc nach einem Konter den Endstand her (93.).

Die Negativserie habe sich irgendwann in den Köpfen festgesetzt, zudem „hat uns zum Teil einfach auch etwas das Spielglück gefehlt“, erklärte der 36-jährige SVH-Coach. Nun hofft er darauf, dass die Trendwende seiner Elf auch über „eine gewisse Körperlichkeit“ nachhaltig ist. Die Hoffnung ist gering. Ist doch bei den wankelmütigen Kirchheimern in den letzten Jahren ausschließlich darauf Verlass gewesen, dass sich der Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag erstreckt. Zuletzt freilich immer mit positivem Ende. Der Glaube, dass dem auch in dieser Saison so ist, immerhin wurde am Samstag unterfüttert. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)